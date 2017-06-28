Нацполіція отримала понад тисячу звернень щодо вірусу Petya за добу – Тракало

Департамент кіберполіції отримав за добу понад тисячу повідомлень щодо втручання у роботу комп’ютерних мереж, повідомив у Facebook речник Національної поліції Ярослав Тракало. За його словами, серед цих звернень 43 надійшли від комерційних компаній, решта стосувалася консультацій, які поліцейські надавали цілодобово.

«На даний час вже розпочато 23 кримінальні провадження за фактами несанкціонованого втручання в електронно-обчислювальні системи як державних, так і приватних установ, організацій, підприємств (за статтею про незаконне втручання у роботу комп’ютерів, систем і мереж – ред.). Ще по 47 фактах вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – зазначив Тракало.

За його словами, зараз триває робота щодо створення декриптора для розшифровки файлів, зашифрованих шкідливим програмним забезпеченням, до роботи над локалізацією вірусу залучені фахівці з СБУ та Державної служби спецзв'язку та захисту інформації.

27 червня про масштабну хакерську атаку на низку банківських установ повідомили в НБУ. Окрім того, про атаку вірусом, який назвали «Petya.A», повідомила «Нова пошта», також є інформація про кібератаки на Кабінет міністрів, «Укренерго», «Київенерго», «Запоріжжяобленерго», «Дніпроенерго», аеропорт «Бориспіль», кілька заводів та кілька редакцій великих медіахолдингів у Києві та Львові.

Зараз відомо, що частина із них вже відновили роботу.

Йдеться про вірус-вимагач, який шифрує інформацію на комп’ютері і вимагає у користувачів гроші за розшифрування.

Про вірус «Petya» у своїх оглядах повідомляли представники розробника антивірусу «Zillya» у 2016-му. Ймовірно, зараз йдеться про якусь модифікацію згаданої програми.

Окрім того, про «потужну хакерську атаку» на його сервери повідомив 27 червня російський нафтовий гігант «Роснефть». Чи пов’язані ці випадки, наразі не відомо.