СБУ: припинили розповсюдження шкідливого програмного забезпечення з Росії

Служба безпеки України заявляє, що припинила розповсюдження шкідливого програмного забезпечення з боку спецслужб Росії.

Як повідомляє прес-служба відомства, у період з 25 травня до 6 червня СБУ у взаємодії з іноземними партнерами припинила використання «української мережевої інфраструктури для цілеспрямованого розповсюдження з боку спецслужб Росії шкідливого програмного забезпечення з метою ураження інформаційних мереж об’єктів критичної інфраструктури України й інших країн світу».

«З використанням серверного обладнання, у тому числі українського хостингу, здійснювались цільові кібернетичні атаки (так звані АРТ-атаки - Advanced Persistent Threat) та зараження спеціальними видами шкідливих комп’ютерних програм об’єктів критичної інфраструктури», – повідомляють у спецслужбі.

У СБУ додають, що під час обшуків правоохоронці вилучили серверне обладнання, яке було задіяне у системі кібератак з боку спецслужб Росії.

Наразі російська сторона цих заяв не коментувала.

27 червня повідомлялося про масштабну хакерську атаку на низку установ. Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олександр Турчинов заявляв, що до кібернападу може бути причетна Росія. При цьому у РНБО вважають, що масована кібератака не завдала великої шкоди об’єктам, які потрапили під неї.

Про кібератаки повідомили і в інших країнах. Значної шкоди було завдано в Італії, країнах Центральної Європи та Ізраїлі.

Вірус Petya.А шифрує дані на комп’ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп’ютерної безпеки радять нічого не платити – жодних ключів після виплати грошей власники уражених комп’ютерів не отримують.

Схожим чином діяв вірус-вимагач WannaCry, від якого в травні 2017 року постраждали понад 300 тисяч комп’ютерів у 150 країнах. За даними Європолу, цього разу йдеться про модифікацію вірусу Petya, про який повідомляли ще у 2016-му, який схожий на WannaCry, але складніший. Точна кількість уражених новим вірусом користувачів невідома.