Компанія «Укренерго» зазнала другої кібератаки за тиждень – директор

Національна енергетична компанія «Укренерго» зазнала 29 червня другої цього тижня кібератаки. Про це на брифінгу в Києві 30 червня повідомив керівник компанії Всеволод Ковальчук.

«Вірус був дещо іншого характеру, подібний до WannaCry. Ефект від нього був незначним, оскільки частина комп’ютерів залишалася в режимі офлайн», – відзначив Ковальчук.

У вівторок компанія «Укренерго» стала однією з перших жертв кібератаки, яка розпочалася в Україні і поширилася по всьому світу, пошкодила тисячі комп’ютерів і ускладнила роботу портів, підприємств та офісів.

Фахівці із комп’ютерної безпеки припускають, що основною метою кібернападу було не вимагання, а встановлення нового шкідливого програмного забезпечення на комп'ютерах у державних та комерційних організаціях в Україні з метою саботажу в майбутньому.