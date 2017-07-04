У кіберполіції України заявляють про можливу відповідальність фірми M.E. Doc за кібератаку

Невелика українська компанія M.E. Doc, яка випускає бухгалтерське програмне забезпечення, може бути обвинувачена у зв’язку з серйозною кібератакою минулого тижня, яка спричинила значні пошкодження комп’ютерних систем по всьому світу.

Начальник кіберполіці України полковник Сергій Демидюк 3 липня повідомив, що співробітників базованої в Києві компанії неодноразово попереджали, що їхня структура інформаційних технологій не є безпечною.

«Вони про це знали. Їх багато разів попереджали різні антивірусні фірми. За це нехтування ці люди постануть перед кримінальною відповідальністю», – твердить Демидюк.

Керівники компанії M.E. Doc, Олеся Лінник та її батько Сергій, повідомили Reuters, що їхнє програмне забезпечення не відповідає за поширення вірусу, і вони не розуміють висунення обвинувачень проти них.

Служба безпеки України 1 липня заявила про причетність російських спецслужб до атаки комп’ютерного вірусу Petya.A. За даними СБУ, зараження комп’ютерних систем відбувалося у декілька етапів напередодні Дня Конституції України через використання прикладного бухгалтерського програмного забезпечення.

27 червня масштабна хакерська атака розпочалася в Україні, вона вразила комп’ютери уряду, банків, підприємств. Про кібератаки повідомили і в інших країнах.