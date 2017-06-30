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Накануне Дня Конституции Украины страна пережила мощнейшую кибератаку посредством вируса Petya.A. Десятки предприятий, учреждений и государственных структур испытали трудности в работе. Даже радиационный мониторинг ЧАЭС пришлось перевести в ручной режим. Какая цель кибератаки? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили эксперт по кибербезопасности Олег Науменко и основатель «Украинских кибер войск» Евгений Докукин.

Люди халатно отнеслись и не обновили свои программные обеспечения

​Олег Науменко: Более 12 тысяч компьютеров были заражены только в Украине и последствия будем разгребать еще долго. Всего пострадало 46 стран. Уязвимость, по которой и сработал вирус, была известна еще в 2015 году. Просто люди халатно отнеслись и не обновили свои программные обеспечения. Судя по названию вируса, это все-таки выходец из СНГ. Но сложно определить, какая именно страна.

Есть несколько видов ущерба, который был нанесен. Была создана паника

​Евгений Докукин: Эта атака самая мощная за последние годы. Здесь есть несколько видов ущерба, который был нанесен. Во-первых, была создана паника. Люди бежали снимать деньги из банкоматов, передавались какие-то слухи, что надо снять деньги или их не будет.

Во-вторых, пострадали компьютеры. Этот вирус шифрует компьютеры. Если не будет создан дешифровщик, а его пока нет, то эти файлы потеряны. Есть ли их резервы? Мы этого не знаем. Если копий нет, то это может быть ущерб и финансовый для тех же бизнес-компаний.

– Эта атака была спланирована именно, чтобы навредить Украине? Ведь пострадали и другие страны.

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Самый массовый вариант проникновения именно в Украине – через систему одной из налоговых отчетностей

​Олег Науменко: Самый массовый вариант проникновения именно в Украине – через систему одной из налоговых отчетностей. Вместе с обновлениями этой программы на компьютеры попала и часть этого вируса. Она встановилась на компьютер и дальше начала распространяться в периметре этих компаний.

Кроме того, что был простой, многие компании не работали, еще и потерялись данные

В других странах были более изощренные способы – электронные почты, взлом аккаунтов, обновления других программ. Ущерб будем подсчитывать позже и долго. Кроме того, что был простой, многие компании не работали, еще и потерялись данные. Для современного бизнеса данные – это большая часть заработка.

– По оценке Совета национальной безопасности и обороны Украины, хакерам удалось собрать всего 9 тысяч долларов с помощью этого вируса. Хакеры не хотели получить денег, а чего они тогда добивались?



​Олег Науменко: Это может быть одно из проявлений кибервойны. Выгодно оно может и России, учитывая наши отношения с этой страной. Но масштабы намного больше, чем Украина

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По моему мнению, это Россия. 70-75% компьютеров, пострадавших от этого вируса, находятся в Украине

​Евгений Докукин: Вирус создан не для того, чтобы зарабатывать, а именно уничтожить информацию. Разве хакеры таким будут заниматься? Все указывает, что это работа спецслужб. Какая страна? По моему мнению, это все же Россия. 70-75% компьютеров, пострадавших от этого вируса, находятся в Украине. Это указывает, что мы были главной целью. Остальные страны либо случайно, либо для отвода глаз.

Нужно поймать авторов этого вируса, а они тогда могут сказать, кто был заказчиком

Нужно поймать авторов этого вируса, а они тогда могут сказать, кто был заказчиком. Это будет очень тяжелая работа, чтобы найти и поймать этих исполнителей.

– Какие возможности есть у хакеров?

Олег Науменко: Сегодняшняя компьютерная инфраструктура позволяет делать все, если делать грамотно. Можно подслушивать голос, смотреть переписку, брать все данные, которые хранятся на персональных компьютерах. Вопрос только сильного желания и ресурсов для этого. Есть ли в Украине сейчас ресурсы, чтобы бороться с такими вирусами? Я не знаю. По ІТ-разработке, я думаю, что СНГ находится на втором месте после Индии.

Эфир полностью:

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)