Турчинов назвав один з механізмів поширення комп’ютерного вірусу

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що одним з механізмів поширення небезпечного комп’ютерного вірусу була система оновлення програмного забезпечення бухгалтерської звітності і документообігу.

«Насамперед, це відбувалось за рахунок системи оновлення програмного забезпечення бухгалтерської звітності та документообігу. Також був задіяний хостинг-майданчик одного з інтернет-провайдерів, до якого вже мало питання СБУ щодо співпраці з російськими спецслужбами», – сказав він у ході засідання Національного координаційного центру кібербезпеки.

«В той же час, активно використовувались системи «сірого інтернету», зокрема, можливості VPN, ТОR тощо, які активно рекламуються на російських ресурсах, доступ до яких було заборонено рішенням РНБО», – додав Турчинов.

За його словами, багато державних установ зазнали пошкоджень через те, що системно не виконували рішення РНБО і доручення Національного координаційного центру кібербезпеки.

«Поширення цього комп'ютерного вірусу та аналіз зламу інформаційних систем дає нам змогу говорити, що це складова гібридної війни, яку веде проти нас Росія», – вважає секретар РНБО.

27 червня повідомили про масштабну атаку вірусом, який назвали «Petya.A», на низку установ в Україні. Водночас у РНБО вважають, що масована кібератака не завдала великої шкоди об’єктам, які потрапили під неї.

Про кібератаки повідомили і в інших країнах. Значної шкоди було завдано в Італії, країнах Центральної Європи та Ізраїлі.

Вірус Petya.А шифрує дані на комп’ютері та вимагає викуп. Фахівці з комп’ютерної безпеки радять нічого не платити – жодних ключів після виплати грошей власники уражених комп’ютерів не отримують.

Схожим чином діяв вірус-вимагач WannaCry, від якого в травні 2017 року постраждали понад 300 тисяч комп’ютерів у 150 країнах. За даними Європолу, цього разу йдеться про модифікацію вірусу Petya, про який повідомляли ще у 2016-му, який схожий на WannaCry, але складніший. Точна кількість уражених новим вірусом користувачів невідома.