У «Держспецзв’язку» попередили про можливі нові кіберзагрози за наслідками недавнього кібернападу

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України попередила про можливі кіберзагрози, пов’язані з наслідками дії вірусу, відомого, серед іншого, як Petya Ransomware.

Прес-служба «Держспецзв’язку» заявляє, що власники мереж, які зазнали ураження цим вірусом, навіть відновивши свої комп’ютери, можуть стати потенційним об’єктом повторної кібератаки.

Команда CERT-UA (команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України – ред.) розробила нові рекомендації для зменшення ризиків повторного ураження та мінімізації (уникнення) наслідків, пов’язаних із кібератакою, мовиться в повідомленні.

Прес-служба «Держспецзв’язку» радить якнайшвидше скористатись опублікованими рекомендаціями і закликає взяти участь в інтерактивному опитуванні команди CERT-UA щодо аналізу наслідків атаки Petya Ransomware.

У середу команда CERT-UA оприлюднила оновлену інформацію про виявлені наразі дані про механізм здійснення кібернападу і рекомендації для зниження ризиків повторної атаки і повторного ураження цим вірусом.

У вівторок, як повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, спеціальні агенти департаменту кіберполіції спільно з фахівцями Служби безпеки України і Київської міської прокуратури припинили другий етап кібератаки цього вірусу. За його словами, сліди впливу кіберзлочинців свідчать про джерела нападу з Росії.

Перший кібернапад із застосуванням цього вірусу стався 27 червня, напередодні Дня Конституції України. Він вразив комп’ютерні системи урядових відомств, банків, багатьох компаній. Про кібернапади того дня повідомили і в інших країнах, але у значно менших обсягах.