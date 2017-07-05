В ЄС заявляють про готовність співпрацювати з Україною в протидії кібератакам

У РНБО України заявляють, що в Євросоюзі запевняють у готовності до співпраці з Україною в протидії кібератакам. За повідомленням прес-служби Ради нацбезпеки й оборони України, про це на зустрічі з секретарем РНБО Олександром Турчиновим заявив голова представництва Євросоюзу в Україні Юґ Мінґареллі.

«Ми підтримуємо реформи, що відбуваються в Україні, та готові до активної співпраці у протидії кіберзагрозам, що становлять спільну небезпеку для наших країн», – цитують Мінґареллі в РНБО.

На зустрічі сторони обговорили останню потужну кібератаку на інформаційні ресурси України і питання співпраці України та ЄС в протидії кіберзагрозам.

«Співпраця в цьому питанні для нас надзвичайно актуальна, тому що кібернетична війна є однією з небезпечних складових гібридної агресії Росії проти нашої держави», – сказав Турчинов, додавши, що остання атака була найпотужнішою і спрямованою проти інформаційних ресурсів державних структур, банківського сектору, суб’єктів критичної інфраструктури та суб’єктів економічного поля України.

27 червня масштабна хакерська атака розпочалася в Україні, вона вразила комп’ютери уряду, банків, підприємств. Про кібератаки повідомили і в інших країнах.

Служба безпеки України 1 липня заявила про причетність російських спецслужб до атаки комп’ютерного вірусу Petya.A. За даними СБУ, зараження комп’ютерних систем відбувалося у декілька етапів напередодні Дня Конституції України через використання прикладного бухгалтерського програмного забезпечення.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що 4 липня спеціальні агенти департаменту кіберполіції спільно з фахівцями СБУ і прокуратури припинили другий етап кібератаки Petya, заблокувавши розсилку та активацію вірусу з серверів інформаційної системи М.E.Doc.

Аваков вказав, що в компанії-розробниці програми M.E.Doc «Інтелект-сервіс» відбулися обшуки.