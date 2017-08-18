У теракті в Барселоні дивом не постраждали українці

Іспанська поліція продовжує пошук водія фургона, який наїхав у натовп і вбив таким чином 13 осіб та поранив 100 у туристичному районі Барселони у четвер. Влада назвала це свідомим нападом і терористичною атакою. Відповідальність за неї взяло на себе угрупування «Ісламська держава». Тим часом поліція повідомила про вдале запобігання ще одному нападу.

Під вечір у завжди гучній та жвавій туристичній частині Барселони на людному центральному бульварі Лас-Рамблас раптом стало тихо і порожньо. Чути було лише звуки сирен і мотори вертольотів, розповідає український турист Арсен Галеєв, який якраз підходив до цього району після теракту.

Ми хотіли піти на цю Ла-Рамблу, щоб купити якихось продуктів, але замість цього пішли до парку, десь, може, за 500 метрів від того місця

«Це було чудо. Ми хотіли піти на цю Ла-Рамблу, щоб купити якихось продуктів, але замість цього пішли до парку, десь, може, за 500 метрів від того місця. А коли підійшли до бульвару, то побачили, що там вулиці перекриті, багато поліції і літають вертольоти. Поліція нам пояснила, що стався теракт», – розповідає 28-літній тренер із Києва, якому пощастило уникнути нападу, від якого постраждали десятки людей.

Поки він із дівчиною гуляв парком, на бульварі відбулася кривава драма – на швидкості 80 кілометрів на годину у натовп в’їхав мінівен і помчав зигзагами, намагаючись перечавити якомога більше людей. Переїхавши на смерть щонайменше 13 осіб і ще понад 100 поранивши, він зупинився лише через 500 метрів на площі Бокерія.

За підозрою у скоєнні цього злочину затримано двох осіб, одного марокканця і жителя Мелії – іспанського анклаву в Північній Африці. Однак жоден із них не був водієм мінівена. Той, як повідомляється, зумів втекти, і зараз поліція веде його інтенсивні пошуки.

Іспанський прем’єр Мар’яно Рахой висловив слова співчуття та солідарності з родинами загиблих.

«Я хочу висловити солідарність із Барселоною всієї Іспанії. Сьогодні нас вразив джихадистський тероризм, так само, як інші міста світу раніше. Вся Іспанія сьогодні відчуває те, що відчуваєте ви у Барселоні», – сказав іспанський прем’єр.

Теракт став найкривавішим в Іспанії з березня 2004 року, коли ісламські бойовики заклали бомби в приміські поїзди в Мадриді. Жертвами вибухів тоді стала 191 людина, і більше ніж 1800 зазнали травм і каліцтв.

У ніч на п'ятницю іспанська поліція повідомила, що їй вдалося запобігти іншому терактові, який зловмисники планували здійснити за тією ж схемою, що і барселонський, у приморському містечку Камбрілсі, що за 100 кілометрів на південь від Барселони. П’ятеро підозрюваних були вбиті, ще один поранений. Нападникам вдалося поранити сімох людей, включаючи одного поліцейського; одна з поранених у п’ятницю померла.

За інформацією іспанських офіційних осіб, загиблі і поранені в теракті в Барселоні – громадяни щонайменше 18 країн. Міністр закордонних справ США Рекс Тіллерсон заявив, що серед вбитих був принаймні один американець.

«Ми отримали підтвердження, що один американець був убитий під час терористичного нападу в Іспанії. Ми намагаємося підтвердити інші повідомлення про поранення та смерті. Але ми висловлює наші найглибші співчуття близьким цієї людини та іншим родинам, які втратили своїх близьких, і перед якими будуть дуже важкі кілька днів», – зазначив держсекретар США.

За даними Міністерства закордонних справ України, українців серед постраждалих не було.