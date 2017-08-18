В Іспанії триває антитерористична операція, затримано третього підозрюваного в нападі у Барселоні

В Іспанії у п’ятницю триває масштабна антитерористична операція після наїзду фургона на пішоходів у центрі Барселони, жертвами чого стали 13 людей і понад 100 були поранені.

Поліція також повідомила, що заарештувала 18 серпня третього підозрюваного, хоча наразі невідомо, чи був він водієм фургона. Напередодні правоохоронці заарештували двох осіб – марокканця і чоловіка з північноафриканського анклаву Іспанії Мелільї.

Крім теракту у Барселоні, за який взяло відповідальність угруповання «Ісламська держава», у четвер п’ять інших нападників були вбиті в курортному Камбрілсі, на південь від Барселони. Підозрювані скоїли аналогічну атаку, наїхавши на людей, перш ніж поліція їх застрелила – шість цивільних і один поліцейський зазнали поранень. Пізніше довелося провести контрольовані вибухи, бо нападники мали на собі пояси з вибухівкою.

Поліція повідомила, що інцидент в Камбрілсі був пов’язаний з атакою у Барселоні, а той, у свою чергу, з вибухами того дня в Альканарі.

Сьогодні іспанська влада уточнила, що серед загиблих і постраждалих через теракт в Барселоні є громадяни 24 країн, починаючи від Франції та Німеччини, і закінчуючи Пакистаном та Філіппінами.