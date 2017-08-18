Кількість загиблих через напади в Іспанії зросла до 14

Надзвичайні служби іспанського регіону Каталонії повідомляють, що число загиблих внаслідок вчорашніх нападів у Барселоні і Камбрілсі зросло до 14. За повідомленням, у лікарні померла жінка, поранена вчора внаслідок наїзду автомобіля в курортному місті Камбрілсі, розташованому на південь від Барселони.

Поліція Каталонії пов’язує напади, перший із яких стався в Барселоні 17 серпня, коли водій на фургоні в’їхав у пішоході на популярному серед туристів бульварі Ла Рамбла. Внаслідок цього нападу загинули 13 людей, понад 100 були поранені. Водія фургона, який втік, все ще розшукують. При цьому поліція повідомила про затримання трьох підозрюваних у причетності до нападу, який кваліфікують як теракт.

За даними поліції, другий напад стався у Камбрілсі пізно ввечері 17 серпня. П’ятьох імовірних нападників застрелили після того, як вони наїхали автомобілем на людей. У результаті цього нападу були поранені шість цивільних і один поліцейський.

Відповідальність за напад у Барселоні на себе взяло угруповання «Ісламська держава».

Влада Іспанії повідомила, що поранені і загиблі є вихідцями з 34 країн. За даними МЗС України, за попередніми даними, українців серед потерпілих немає.

В Іспанії оголошена триденна жалоба через напади. 18 серпня тисячі людей, серед яких король Феліпе VI і прем’єр Іспанії Маріано Рахой, на головній площі Барселони хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих.