Поліція: пояси смертників у нападників у Камбрілсі були несправжніми

Поліція іспанського регіону Каталонії повідомляє, що пояси смертників у п’ятьох ймовірних нападників, яких убили в курортному місті Камбрілсі на південь від Барселони, були несправжніми. Про це йдеться в повідомленні поліції в Twitter.

Тим часом, 18 серпня в Іспанії триває масштабна антитерористична операція після наїзду фургона на пішоходів у центрі Барселони, жертвами чого стали 13 людей і понад 100 були поранені.

Поліція також повідомила, що заарештувала 18 серпня третього підозрюваного, хоча наразі невідомо, чи був він водієм фургона. Напередодні правоохоронці заарештували двох осіб – марокканця і чоловіка з північноафриканського анклаву Іспанії Мелільї.

Крім нападу в Барселоні, за який взяло відповідальність угруповання «Ісламська держава», у ніч на 18 серпня п’ять інших нападників були вбиті в курортному Камбрілсі, на південь від Барселони. Підозрювані скоїли аналогічну атаку, наїхавши на людей, перш ніж поліція їх застрелила – шість цивільних і один поліцейський були поранені. У поліції також заявили, що їм довелося провести контрольовані вибухи, бо нападники, ймовірно, мали на собі пояси смертників.

Поліція повідомила, що інцидент в Камбрілсі був пов’язаний з нападом у Барселоні, а той, у свою чергу, з вибухом у житловому будинку в каталонській Альканарі.

18 серпня іспанська влада уточнила, що серед загиблих і постраждалих через теракт в Барселоні є громадяни 24 країн, починаючи від Франції та Німеччини, і закінчуючи Пакистаном та Філіппінами.

МЗС України повідомило, що, за попередніми даними, українців немає серед постраждалих.