МЗС закликає українців утриматися від відвідування району Барселони, де стався напад

Міністерство закордонних справ закликає громадян України утриматися від відвідування району Сант-Антоні в Барселоні (Іспанія) через напад. Про це йдеться в повідомленні прес-служби департаменту консульської служби в мікроблозі Twitter.

Також МЗС рекомендує громадянам України, які перебувають у Барселоні, повідомити рідним, що вони у безпеці.

За даними відомства, консул у Барселоні перевіряє інформацію, чи немає серед постраждалих українців.

«Поліція Барселони не повідомляє деталей про загиблих і постраждалих», – йдеться в повідомленні департаменту.

За даними влади регіону Каталонії, столицею якого є Барселона, внаслідок наїзду фургона на пішоходів на барселонському бульварі Ла Рамбла, загинули 13 людей, півсотні були поранені. Поліція називає напад терактом і повідомляє про затримання одного підозрюваного.

Світові лідери виступили із засудженням нападу і висловили співчуття родинам загиблих і постраждалим. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що його країна засуджує теракт у Барселоні і запропонував надати Іспанії будь-яку допомогу. Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер написав у Twitter: «Нас ніколи не залякає таке варварство».

За останній рік транспортні засоби були використані у низці нападів в європейських містах, внаслідок чого загинули понад 100 людей у Ніцці, Берліні, Лондоні й Стокгольмі.

Барселону щороку відвідують понад 11 мільйонів туристів.