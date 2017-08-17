Влада підтверджує загибель 13 людей через напад у Барселоні

Влада іспанського регіону Каталонії підтверджує загибель 13 людей внаслідок наїзду фургона на пішоходів у центрі Барселони 17 серпня. Як повідомив каталонський міністр внутрішніх справ Жоакім Форн, ще 50 людей поранені.

Поліція регіону повідомила, що затримала підозрюваного у нападі, який називають терактом. Правоохоронці наголосили, що в барі в центрі міста ніхто не барикадувався.

Район навколо площі Каталонії, де стався напад, оточений. Закрите метро, зупинений рух наземного громадського транспорту. Поліція закликає людей залишити район нападу і зберігати спокій.

Світові лідери виступили із засудженням нападу і висловили співчуття родинам загиблих і постраждалим. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що його країна засуджує теракт у Барселоні і запропонував надати Іспанії будь-яку допомогу. Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер написав у Twitter: «Нас ніколи не залякає таке варварство».

За останній рік транспортні засоби були використані у низці нападів в європейських містах, внаслідок чого загинули понад 100 людей у Ніцці, Берліні, Лондоні й Стокгольмі.

В останні тижні у Барселоні, яку щороку відвідують понад 11 мільйонів людей, з’явилися графіті з погрозами туристам.