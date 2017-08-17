Поліція: напад у Барселоні є терактом

Поліція регіону Каталонії в Іспанії повідомляє, що наїзд вантажівки на пішоходів у центрі Барселони вважають терористичним актом.

За даними поліції, внаслідок нападу загинула одна людина, ще 32 – поранені, серед них 10 – серйозно.

У поліції повідомили, що двоє озброєних чоловіків втекли із вантажівки після того, як в’їхали у пішоході на бульварі Ла Рамбла, і зайшли в ресторан, але подробиць правоохоронці не наводять.

Район навколо площі Каталонії, звідки починається Ла Рамбла, оточений. Закрите метро, призупинений рух наземного громадського транспорту.

Іспанські ЗМІ цитують свідків, які кажуть, що чули постріли, проте поліція цю інформацію поки що не підтверджує.

За останній рік транспортні засоби були використані у низці нападів в європейських містах, внаслідок чого загинули понад 100 людей у Ніцці, Берліні, Лондоні й Стокгольмі.

В останні тижні у Барселоні, яку щороку відвідують понад 11 мільйонів людей, з’явилися графіті з погрозами туристам.