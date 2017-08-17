Барселона: 1 людина загинула, 20 поранені через наїзд вантажівки на пішоходів

Державні ЗМІ Іспанії повідомляють, що одна людина загинула і щонайменше 20 були поранені в центрі Барселони (Іспанія), коли невідомий на вантажівці в’їхав у пішоході на бульварі Ла Рамбла.

У поліції повідомили, що двоє озброєних чоловіків втекли із вантажівки і зайшли в ресторан, але подробиць правоохоронці не наводять.

Район навколо площі Каталонії, звідки починається Ла Рамбла, оточений. Закрите метро, призупинений рух наземного громадського транспорту.

Іспанські ЗМІ цитують свідків, які кажуть, що чули постріли, проте поліція цю інформацію поки що не підтверджує.

Інші подробиці того, що сталося, невідомі.

За останній рік транспортні засоби були використані у низці нападів в європейських містах, внаслідок чого загинули понад 100 людей у Ніцці, Берліні, Лондоні й Стокгольмі.

В останні тижні у Барселоні, яку щороку відвідують понад 11 мільйонів людей, з’явилися графіті з погрозами туристам.