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17 Серпень 2017, Київ 20:28
Новини | Події

МЗС: консул перевіряє, чи є українці серед постраждалих внаслідок наїзду вантажівки на людей в Барселоні

Поліцейські на бульварі Ла Рамбла. Барселона, 17 серпня 2017 року

Міністерство закордонних справ України повідомляє, що консул перевіряє інформацію про наявність громадян України серед постраждалих внаслідок інциденту в Барселоні.Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС у Twitter.

У центрі Барселони (Іспанія) вантажівка в’їхала у пішоходів, внаслідок чого щонайменше 20 людей поранені, одна людина загинула.

Надзвичайні служби регіону Каталонія, столицею якого є Барселона, закликали людей не наближатися до району довкола площі Каталонії, де стався інцидент. За повідомленнями, район довкола місця події обгороджений, там перебувають автомобілі «швидкої допомоги» і поліції.

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