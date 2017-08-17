МЗС: консул перевіряє, чи є українці серед постраждалих внаслідок наїзду вантажівки на людей в Барселоні

Міністерство закордонних справ України повідомляє, що консул перевіряє інформацію про наявність громадян України серед постраждалих внаслідок інциденту в Барселоні.Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС у Twitter.

У центрі Барселони (Іспанія) вантажівка в’їхала у пішоходів, внаслідок чого щонайменше 20 людей поранені, одна людина загинула.

Надзвичайні служби регіону Каталонія, столицею якого є Барселона, закликали людей не наближатися до району довкола площі Каталонії, де стався інцидент. За повідомленнями, район довкола місця події обгороджений, там перебувають автомобілі «швидкої допомоги» і поліції.