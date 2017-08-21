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21 Серпень 2017, Київ 20:44
Новини | Суспільство

На День незалежності у Києві закриють три станції метро

Ілюстративне фото

Станції метро «Хрещатик» та «Майдан Незалежності» не працюватимуть на вхід та вихід, поки тривають урочистості до Дня незалежності України 24 серпня. Про це повідомила прес-служба київського метрополітену на своїй сторінці у Facebook.

«Цього ж дня на НСК «Олімпійський» відбудеться матч «Динамо» (Україна) – «Марітіму» (Португалія). Станція «Олімпійська» не працюватиме на вхід і вихід з 18.45 до 19.45. У цей же час на вхід буде зачинено станція «Площа Льва Толстого», а на вихід – «Палац спорту»», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомили у КМДА, у зв’язку зі святкуванням Дня прапора України і 26-ї річниці незалежності України від шостої ранку 22 серпня і до завершення заходів буде перекритий рух низкою вулиць у центрі Києва.

Загалом рух у центрі Києва буде обмежений до 28 серпня.

24 серпня, у День незалежності України, у Києві планують провести військовий парад.

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