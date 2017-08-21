На День незалежності у Києві закриють три станції метро

Станції метро «Хрещатик» та «Майдан Незалежності» не працюватимуть на вхід та вихід, поки тривають урочистості до Дня незалежності України 24 серпня. Про це повідомила прес-служба київського метрополітену на своїй сторінці у Facebook.

«Цього ж дня на НСК «Олімпійський» відбудеться матч «Динамо» (Україна) – «Марітіму» (Португалія). Станція «Олімпійська» не працюватиме на вхід і вихід з 18.45 до 19.45. У цей же час на вхід буде зачинено станція «Площа Льва Толстого», а на вихід – «Палац спорту»», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомили у КМДА, у зв’язку зі святкуванням Дня прапора України і 26-ї річниці незалежності України від шостої ранку 22 серпня і до завершення заходів буде перекритий рух низкою вулиць у центрі Києва.

Загалом рух у центрі Києва буде обмежений до 28 серпня.

24 серпня, у День незалежності України, у Києві планують провести військовий парад.