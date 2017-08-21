Від 22 серпня у Києві перекривають рух центральними вулицями

У зв’язку зі святкуванням Дня прапора України і 26-ї річниці незалежності України від шостої ранку 22 серпня і до завершення заходів буде перекритий рух низкою вулиць у центрі Києва, повідомляє міська держадміністрація.

Зокрема, рух перекриють на вулиці Хрещатик від Європейської площі до вулиці Богдана Хмельницького; Європейській площі; вулиці Михайла Грушевського від Європейської площі до вулиці Шовковичної; Петрівській алеї, Парковій дорозі; Володимирському узвозі від Європейської площі до Поштової площі; вулиці Трьохсвятительська від вулиці Костьольної до Європейської площі; вулицях Михайлівській, Костьольній; майдані Незалежності; вулиці Бориса Грінченка; алея Героїв Небесної Сотні; вулиці Архітектора Городецького; вулиці Заньковецької; площі Івана Франка; вулиці Ольгинській; вулиці Інститутській від Ольгинської до Шовковичної; вулиці Прорізній від Пушкінської до Хрещатика.

Загалом рух у центрі Києва буде обмежений до 28 серпня.

24 серпня, у День незалежності України, у Києві планують провести військовий парад.