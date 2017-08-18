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18 Серпень 2017, Київ 16:04
Новини | Політика

У поліції заявляють про перехід на посилений режим несення служби

Національна поліція України перейшла на посилений режим несення служби, йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

«За вказівкою глави Нацполіції відсьогодні особовий склад Національної поліції України переходить на посилений варіант несення служби у зв’язку з підготовкою до відзначення Дня незалежності України», – йдеться в повідомленні.

Посилений режим діятиме до особливого розпорядження.

За словами керівника Нацполіції Сергія Князєва, до несення служби на вулицях країни будуть задіяні усі допоміжні служби поліції.

24 серпня, у День незалежності України, у Києві планують провести військовий парад. У зв’язку з цим у місті обмежили рух транспорту.

Служба безпеки напередодні заявила про «істотну активізацію російських спецслужб» в Україні.

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