У поліції заявляють про перехід на посилений режим несення служби

Національна поліція України перейшла на посилений режим несення служби, йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

«За вказівкою глави Нацполіції відсьогодні особовий склад Національної поліції України переходить на посилений варіант несення служби у зв’язку з підготовкою до відзначення Дня незалежності України», – йдеться в повідомленні.

Посилений режим діятиме до особливого розпорядження.

За словами керівника Нацполіції Сергія Князєва, до несення служби на вулицях країни будуть задіяні усі допоміжні служби поліції.

24 серпня, у День незалежності України, у Києві планують провести військовий парад. У зв’язку з цим у місті обмежили рух транспорту.

Служба безпеки напередодні заявила про «істотну активізацію російських спецслужб» в Україні.