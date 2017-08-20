Прикордонники перейшли на посилений режим служби напередодні свят

Державна прикордонна служба України повідомила, що перейшла на посилений режим служби напередодні державних свят, Дня державного прапора і Дня незалежності.

За повідомленням, починаючи від цієї неділі, прикордонники разом із іншими правоохоронними органами більш пильно нестимуть службу і перебуватимуть у посиленому варіанті. Зокрема, посилено оглядову роботу, збільшено кількість прикордонних нарядів та активно залучаються службові собаки, мовиться в повідомленні.

«Напередодні державних свят… усі органи Держприкордонслужби зосереджують максимальні зусилля на забезпеченні безпеки та порядку в пунктах пропуску на державному кордоні України, в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення АТО та на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим», – повідомили в ДПСУ.

Про посилення режиму служби на час свят повідомляли й інші силові структури. Зокрема, Національна поліція України перейшла на такий режим іще у п’ятницю.

Україна святкує День державного прапора 23 серпня, День незалежності 24 серпня.