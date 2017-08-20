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20 Серпень 2017, Київ 13:12
Новини | Події

Прикордонники перейшли на посилений режим служби напередодні свят

На українському кордоні, ілюстраційне фото

Державна прикордонна служба України повідомила, що перейшла на посилений режим служби напередодні державних свят, Дня державного прапора і Дня незалежності.

За повідомленням, починаючи від цієї неділі, прикордонники разом із іншими правоохоронними органами більш пильно нестимуть службу і перебуватимуть у посиленому варіанті. Зокрема, посилено оглядову роботу, збільшено кількість прикордонних нарядів та активно залучаються службові собаки, мовиться в повідомленні.

«Напередодні державних свят… усі органи Держприкордонслужби зосереджують максимальні зусилля на забезпеченні безпеки та порядку в пунктах пропуску на державному кордоні України, в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення АТО та на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим», – повідомили в ДПСУ.

Про посилення режиму служби на час свят повідомляли й інші силові структури. Зокрема, Національна поліція України перейшла на такий режим іще у п’ятницю.

Україна святкує День державного прапора 23 серпня, День незалежності 24 серпня.

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