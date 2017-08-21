Український та американський військові оркестри зіграють разом на честь Дня незалежності України. Виконавці колективів Національного президентського оркестру та оркестру Військово-повітряних сил США в Європі виступлять разом на 26-у річницю Незалежності України. Під час відкритої репетиції відбулась прем’єра пісні «Слався, Вкраїно» (текст Дмитра Лазуткіна, музика Івана Тараненка). Також, оркестри виконали низку класичних композицій, серед яких твори Барбера, Гершвіна, Вагнера, Белліні. Під час концерту на День незалежності вони також зіграють державні гімни України та США. Офіційний виступ відбудеться під час святкування на майдані Незалежності о 21:00.