Тандіт: на Донбасі бойовики утримують 144 українців

На Донбасі підтримувані Росією бойовики станом на 2 вересня 2017 року утримують 144 українців. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт.

«За останні дні, на жаль, цифра дещо зросла саме через те, що були затримані звичайні цивільні, які не мали зброї та не перебували на лінії розмежування, а також не були учасниками АТО. Їм інкримінують надумані звинувачення в шпигунстві та інших злочинах, яких вони не скоювали», – пояснив Тандіт.

Напередодні Харківська правозахисна група повідомила про викрадення людини поблизу контрольного пункту в’їзду та виїзду в селищі Станиця Луганська «Хлопець (1995 року народження) займався тим, що заробляв собі на життя допомагаючи людям переносити сумки між КПВВ з української сторони до пункту пропуску з боку бойовиків. Останній рік це був єдиний дохід хлопця і його літньої матері», – вказано в повідомленні. Правозахисники також заявили, що цей випадок викрадення є непоодиноким.

Сьогодні у поліції Луганської області підтвердили факт викрадення 22-річного місцевого жителя .За даними поліції, це сталося вранці 31 серпня. Правоохоронці почали розслідування за статтею Кримінального кодексу – «незаконне позбавлення волі або викрадення людини».

Наприкінці липня у СБУ повідомляли, що кількість утримуваних проросійськими бойовиками на Донбасі українських заручників на сьогодні складає 137 людей.