Бойовики викрали 22-річного чоловіка неподалік пункту пропуску в Станиці Луганській – поліція

Поблизу контрольного пункту в’їзду та виїзду в селищі Станиця Луганська в Луганській області бойовики угруповання «ЛНР» незаконно позбавили волі 22-річного місцевого жителя. Про це 2 вересня повідомила речниця поліції області Тетяна Погукай.

«О 06:00 31 серпня 22-річний мешканець Станично-Луганського району перетнув лінію розмежування в пункті пропуску селища міського типу Станиця Луганська та, знаходячись на непідконтрольній Україні території, був позбавлений волі бойовиками незаконних збройних формувань «ЛНР», – написала речниця у Facebook.

Цей факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікований за статтею 146 Кримінального кодексу України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини».

Раніше про цей інцидент повідомила Харківська правозахисна група, назвавши ім’я викраденої людини – Микола Пєтухов, 1995 року народження. «Хлопець займався тим, що заробляв собі на життя допомагаючи людям переносити сумки між КПВВ з української сторони до пункту пропуску з боку бойовиків. Останній рік це був єдиний дохід хлопця і його літньої матері», – вказано в повідомленні. Правозахисники також вказують, що цей випадок викрадення є непоодиноким.