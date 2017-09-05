Верховна Рада схвалила закон про освіту

Верховна Рада схвалила законопроект про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні.

«За» проголосували 255 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Схвалений документ передбачає, що повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою і здобувається в інституційних або індивідуальних формах, визначених законодавством, як правило, в закладах освіти.

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні починати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Закон передбачає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Документ схвалений з урахуванням пропозицій Комітету з питань науки і освіти.

У жовтні 2016 року депутати схвалили законопроект № 3491-д у першому читанні. Ухвалена редакція мовної статті викликала заперечення в громадських активістів, в яких виникли побоювання щодо можливого обмеження використання української мови.

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