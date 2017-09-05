Чи хтось бачив експертизу ДНК з подушок безпеки автомобіля Петра Димінського?

Львів – У вівторок Апеляційний суд Львівської області ухвалив рішення про звільнення з СІЗО під домашній арешт Андрія Борща, охоронця бізнесмена Петра Димінського. Таким чином суд скасував рішення Галицького районного суду Львова про тримання підозрюваного упродовж двох місяців за ґратами у СІЗО без можливості внесення застави.

Захист підозрюваного 30 серпня звернувся до суду з клопотанням відпустити підзахисного з-під арешту під особисту поруку керівника приватного охоронного підприємства «Ірбіс», співзасновником якого є Андрій Борщ

Згідно з рішенням суду, у вівторок підозрюваний Андрій Борщ звільнений із камери СІЗО і тепер перебуває під домашнім арештом. У нього вилучили паспорти, щоби не залишив країну. Захист підозрюваного 30 серпня звернувся до суду з клопотанням відпустити підзахисного з-під арешту під особисту поруку керівника приватного охоронного підприємства «Ірбіс», співзасновником якого є Андрій Борщ. Своє прохання до суду адвокат підозрюваного пояснив тим, що його підзахисний важкохворий, у нього онкологічне захворювання.

Відтак судді Апеляційного суду Львівщини частково скасували рішення Галицького районного суду Львова від 19 серпня про тримання підозрюваного під вартою у СІЗО.

Я не задоволений таким рішенням. Якщо людина бере на себе відповідальність за злочин, який вчинила інша людина, тим самим дає неправдиві свідчення, прикриває злочин, тому він має бути позбавлений волі

«Я не задоволений таким рішенням. Якщо людина бере на себе відповідальність за злочин, який вчинила інша людина, тим самим дає неправдиві свідчення, прикриває злочин, тому він має бути позбавлений волі. У мене виникла підозра, що судді прокурору ставили багато питань, можливо, якийсь «договорняк» є», – каже брат загиблої Степан Мацевко, який переконаний, що за кермом машини був не Андрій Борщ, а бізнесмен Петро Димінський.

18 серпня цього року на автомобільній дорозі Львів – Краківець поблизу села Ямельня Яворівського району Львівської області водій автомобіля «Mercedes-Benz S65» скоїв наїзд на великій швидкості в «Opel Astra», який здійснював лівий поворот. 31-ти річна водій «Opel Astra» Наталія Тріла загинула на місці ДТП. Власником автомобіля «Mercedes-Benz S65» є львівський бізнесмен Петро Димінський. Винуватцем аварії визнав себе охоронець підприємця Андрій Борщ. Однак родичі загиблої не вірять у це зізнання.

Розслідуванням цієї резонансної ДТП займається Головне слідче управління Нацполіції. Ця справа перебуває під контролем міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. 30 серпня він заявив, що проведена експертиза ДНК з подушок безпеки і результати підтверджують, що охоронець Петра Димінського, який взяв на себе вину за ДТП, не був за кермом на момент аварії, тобто, за словами міністра, «в машині сліди ДНК однієї людини, і це не той чоловік, який заявив про те, що він був за кермом».

Однак результати ДНК не були оприлюднені під час судового засідання. З ними досі не ознайомлені, ані потерпілі, ані підозрюваний.

«Мною було скероване клопотання про надання матеріалів досудового слідства, висновків експертиз, але вчора слідчий мені сказав, що нічого повідомити не може. Висновків експертиз у даній кримінальній справі не бачив», – каже адвокат підозрюваного Владислав Матяшук.

«Розслідування справи – фарс»

Під час судового засідання судді висловлювали сумнів, чи за кермом машини, яка вчинила аварію, був саме підозрюваний Андрій Борщ. Адже про це заявили раніше міністр Арсен Аваков і генпрокурор Юрій Луценко. У відповідь Юрій Кишка, прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування, повідомив, що підставою вважати Андрія Борща підозрюваним є зізнання його самого і чотирьох свідків. Водночас Юрій Кишка заявив, що не має результатів експертизи ДНК з подушок безпеки, а чому – відмовився відповідати Радіо Свобода. Відтак, за словами прокурора, це і дає підстави вважати, що Андрій Борщ був за кермом. А ці слова львівського прокурора суперечать заявам міністра і генпрокурора, які у цьому не впевнені.

Якщо у суддів є сумнів, що Борщ не був за кермом, то чому вони не виносять таке рішення? Це фарс, гра, яка опиратиметься на чинне законодавство, але це неправильно

«Якщо у суддів є сумнів, що Борщ не був за кермом, то чому вони не виносять таке рішення? Це фарс, гра, яка опиратиметься на чинне законодавство, але це неправильно. Ця експертиза на око, мабуть, генпрокурора робилась. Я переконана, що вона ще не готова. Це мало подібне на правосуддя, на правильне, якісне розслідування», – зауважила громадський активіст Наталія Шелестак.

Дружина підозрюваного Андрія Борща, яка була у залі суду, відмовилась від розмови. Лише сказала, що не бачила чоловіка у СІЗО.

Це підло вчинено, не по-людськи. Надіюсь, що справа буде доведена до кінця, і Петро Димінський приїде до мами загиблої з вибаченнями

Петро Димінський – один із найзаможніших людей Львівщини, почесний президент футбольного клубу «Карпати», співвласник телеканалу ZІК, народний депутат України четвертого скликання. Від часу гучної аварії він не зробив офіційної заяви; за словами рідних загиблої, до них не телефонував і не приїжджав. 22 серпня Петро Димінський поїхав за кордон, не прийшовши на допит у поліцію. Він перебуває у статусі свідка і, відповідно, має право переміщатись.

«Це підло вчинено, не по-людськи. Надіюсь, що справа буде доведена до кінця, і Петро Димінський приїде до мами загиблої з вибаченнями», – каже Степан Мацевко.

Мама загиблої, за словами брата, дуже важко переживає смерть доньки, вона у важкому стані, під наглядом лікарів.