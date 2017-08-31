Поліція: слідчі провели додатковий огляд авто Димінського, яке потрапило в ДТП

У Нацполіції заявляють про проведення додаткового огляду автомобіля Mercedes-Benz S65, який став 18 серпня учасником ДТП на Львівщині.

Як повідомляє прес-служба поліції, метою проведення додаткового огляду є розв’язання питань, які постали перед слідством під час розслідування цієї справи.

У цій справі призначена низка експертиз – молекулярно-генетична, дактилоскопічна, додають у відомстві.

Як повідомило раніше сьогодні агентство «Українські новини» з посиланням на джерело у правоохоронних органах, слідчі ведуть пошук біологічних зразків бізнесмена Петра Димінського в автомобілі, що потрапив у ДТП. Крім того, за даними агентства, можливо, за місцем проживання Димінського будуть проводитися такі заходи для виявлення біологічних зразків з метою порівняння з виявленими в автомобілі.

18 серпня на автодорозі Львів – Краківець поблизу села Ямельня Яворівського району Львівської області водій автомобіля Mercedes-Benz S65 скоїв зіткнення з автомобілем Opel Astra, внаслідок чого загинула водій «Опеля», 31-річна жителька одного з сіл Яворівського району Наталія Тріла.

У поліції спочатку заявили, що за кермом «Мерседеса» був «43-річний львів’янин». Родич загиблої Степан Мацевко, який повідомив про трагедію, стверджує, що за кермом «Мерседеса» був сам Димінський, а його супроводжував позашляховик Lexus. За словами Мацевка, після ДТП Димінський пересів у Lexus і втік з місця події, натомість охоронець Димінського Андрій Борщ стверджує, що саме він перебував за кермом автомобіля «Мерседес».

21 серпня Галицький районний суд Львова ухвалив рішення про арешт Борща на два місяці без можливості внесення застави.

Водночас міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 230 серпнязаявив, що результати експертизи ДНК підтверджують, що охоронець Димінського, який взяв на себе вину за ДТП, не був за кермом на момент аварії.

Петро Димінський, 1954 року народження – почесний президент футбольного клубу «Карпати», співвласник телеканалу ZІК, народний депутат України четвертого скликання.