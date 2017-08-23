Луценко: стверджувати про скоєння ДТП Димінським поки що не можна

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що вважати винуватцем ДТП на Львівщині бізнесмена Петра Димінського слідство поки що не може. Як заявив Луценко 23 серпня в Запорізькій області, правоохоронці ще мають провести ряд слідчих дій. Генпрокурор додав, що Демінський не йде на зустріч слідству.

Юрій Луценко повідомив, що особа, яка бере на себе відповідальність за те, що вона начебто перебувала за кермом у момент дорожньо-транспортної пригоди у Львівській області, насправді за кермом не перебувала.

«Я абсолютно чітко заявляю про те, що людина, яка заявила, що він був водієм, за кермом в цей момент не була. Він спеціально приїхав зі Львова і сів за кермо», – цитує слова Луценка прес-служба ГПУ.

18 серпня на автодорозі Львів – Краківець поблизу села Ямельня Яворівського району Львівської області автомобіль Mercedes-Benz S65 зіткнувся з автомобілем Opel Astra, внаслідок чого загинула водій «Опеля», 31-річна жителька одного з сіл Яворівського району Наталія Тріла.

У поліції спочатку заявили, що за кермом «Мерседеса» був «43-річний львів’янин», як стало відомо згодом, охоронець бізнесмена Димінського. Проте родич загиблої Степан Мацевко, який повідомив про трагедію, стверджує, що за кермом «Мерседеса» був сам Димінський, а його супроводжував позашляховик Lexus. За словами Мацевка, після ДТП Димінський пересів у Lexus і втік з місця події, натомість охоронець Димінського Андрій Борщ стверджує, що саме він перебував за кермом автомобіля «Мерседес».

21 серпня Галицький районний суд Львова ухвалив рішення про арешт Борща на два місяці без можливості внесення застави.

На своїй сторінці у Facebook народний депутат України, член колегії МВС Антон Геращенко повідомив, що 22 серпня Петро Димінський вилетів зі Львова до Женеви (Швейцарія).

23 серпня на 10 годину ранку Петро Димінський був викликаний на допит у Львів. Офіційної інформації про те, чи бізнесмен з’явився в поліцію, немає. У МВС підтвердили, що Петрові Димінському вручили повістку для проведення слідчих дій.

Петро Димінський, 1954 року народження – почесний президент футбольного клубу «Карпати», співвласник телеканалу ZІК, народний депутат України четвертого скликання.