МВС: бізнесмена Димінського чекали на допит у Львові

Допит бізнесмена Петра Димінського, який може бути причетним до смертельної ДТП у Львівській області, був призначений на 10:00 23 серпня, повідомило МВС України у соцмережі Facebook.

Згідно з повідомленням, допит мав відбутися у приміщенні службового кабінету слідчого відділу розслідування ДТП слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області. У МВС підтвердили, що Димінському вручили повістку для проведення слідчих дій.

Радіо Свобода з’ясовує, чи відбувся допит Димінського. Наразі ані слідчі, ані прес-служба обласної поліції цього не коментують.

18 серпня на автодорозі Львів – Краківець поблизу села Ямельня Яворівського району Львівської області водій автомобіля Mercedes-Benz S65 скоїв зіткнення з автомобілем Opel Astra, внаслідок чого загинула водій «Опеля», 31-річна жителька одного з сіл Яворівського району Наталія Трила.

У поліції спочатку заявили, що за кермом «Мерседеса» був «43-річний львів’янин». Родич загиблої Степан Мацевко, який повідомив про трагедію, стверджує, що за кермом «Мерседеса» був сам Димінський, а його супроводжував позашляховик Lexus. За словами Мацевка, після ДТП Димінський пересів у Lexus і втік з місця події, натомість охоронець Димінського Андрій Борщ стверджує, що саме він перебував за кермом автомобіля «Мерседес».

21 серпня Галицький районний суд Львова ухвалив рішення про арешт Борща на два місяці без можливості внесення застави.

Депутат Верховної Ради Антон Геращенко повідомив, що о 15:00 22 серпня Димінський вилетів зі Львова до Женеви (Швейцарія). Він також заявляє, що у вівторок вранці слідство законним чином отримало незаперечні докази того, що за кермом автомобіля, що збив на смерть 31-річну жінку, був точно не охоронець Димінського, який взяв провину за ДТП на себе. За словами Геращенка, Генеральна прокуратура визначила підслідність розслідування справи про можливу причетність Димінського до загибелі Наталії Трили за Головним слідчим управлінням поліції.

Петро Димінський, 1954 року народження – почесний президент футбольного клубу «Карпати», співвласник телеканалу ZІК, народний депутат України четвертого скликання.