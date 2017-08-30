Аваков: експертиза свідчить, що охоронець Димінського не був за кермом на момент ДТП

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що результати ДНК підтверджують, що охоронець почесного президента футбольного клубу «Карпати» Петра Димінського, який взяв на себе вину за ДТП, не був за кермом на момент аварії.

«Я не веду слідство і не керую слідством, але на сьогодні мені відомі факти про те, що експертиза ДНК підтвердила, що в машині сліди ДНК однієї людини, і це не той чоловік, який заявив про те, що він був за кермом», – заявив Аваков.

Також він додав, що всі слідчі дії будуть проведені відповідно до закону.

18 серпня на автодорозі Львів – Краківець поблизу села Ямельня Яворівського району Львівської області водій автомобіля Mercedes-Benz S65 скоїв зіткнення з автомобілем Opel Astra, внаслідок чого загинула водій «Опеля», 31-річна жителька одного з сіл Яворівського району Наталія Тріла.

У поліції спочатку заявили, що за кермом «Мерседеса» був «43-річний львів’янин». Родич загиблої Степан Мацевко, який повідомив про трагедію, стверджує, що за кермом «Мерседеса» був сам Димінський, а його супроводжував позашляховик Lexus. За словами Мацевка, після ДТП Димінський пересів у Lexus і втік з місця події, натомість охоронець Димінського Андрій Борщ стверджує, що саме він перебував за кермом автомобіля «Мерседес».

21 серпня Галицький районний суд Львова ухвалив рішення про арешт Борща на два місяці без можливості внесення застави.

На своїй сторінці у Facebook народний депутат України, член колегії МВС Антон Геращенко повідомив, що 22 серпня Петро Димінський вилетів зі Львова до Женеви (Швейцарія). Парламентар заявляє, що 22 серпня слідство законним чином отримало незаперечні докази того, що за кермом автомобіля, що збив на смерть молоду жінку, був точно не охоронець Димінського. За словами Геращенка, Генеральна прокуратура визначила підслідність розслідування справи про можливу причетність Петра Димінського до загибелі Наталії Тріли за Головним слідчим управлінням поліції.

Петро Димінський, 1954 року народження – почесний президент футбольного клубу «Карпати», співвласник телеканалу ZІК, народний депутат України четвертого скликання.