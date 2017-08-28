Шуфрич, Дубінський, Толстошеєв: чи впливають гроші та зв’язки на Феміду?

В Україні найвища смертність від ДТП на дорогах, порівняно з рештою європейських країн. І лише за перше півріччя 2017 року майже 1400 людей померли через дорожньо-транспортні пригоди, а близько 15 тисяч осіб зазнали поранень, додають у Національній поліції. Проте найрезонанснішими стають аварії, в яких задіяні багаті та впливові українці, зокрема, політики, бізнесмени та їхні близькі. Чи зважає українська Феміда на те, скільки грошей і зв’язків має винуватець ДТП?

Увечері 26 серпня Нестор Шуфрич-молодший, син депутата від «Опозиційного блоку», збив на пішохідному переході 31-річного Олексія. Допомогу потерпілому надав син головного рабина України Моше Асмана. Проте у Олексія, зрештою, діагностували перелом ноги, вивих плеча та травми голови.

Шуфрич-молодший залишився на місці ДТП і співпрацював із поліцією: тест на вміст в організмі алкоголю виявився негативним. Результати перевірки на наркотичне сп’яніння ще не оприлюднювались. Син депутата також добровільно здав свій закордонний паспорт слідчим.

Оперативно відреагував на інцидент і Нестор Шуфрич-старший. У його прес-службі повідомили, що винуватець аварії тоді вів орендоване під зйомки кліпу авто Bentley, яке мав повернути в салон.

У коментарі «Главкому» депутат Шуфрич сказав, що був змушений терміново повернутись із відпустки до Києва через наїзд його сина на пішохода.

«Зараз готуємо його до перевезення з державної лікарні в приватну клініку. Дасть Бог, наші лікарі та ізраїльські фахівці його врятують», – сказав Шуфрич-старший.

Поліція відкрила справу за 286 статтею Кримінального кодексу – порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту. Нею передбачене покарання від ста неоподаткованих мінімумів до кількох років позбавлення волі, залежно від обставин і тілесних ушкоджень.

Вирок буде пом’якшено, адже син Шуфрича не втік із місця ДТП, його родина допомагає постраждалому і не переховується. Ймовірно, це буде умовний термін і великий штраф, сказав в ефірі «112 Україна» радник міністра МВС Антон Геращенко.

Бізнесмен Петро Димінський

Геращенко підкреслив, що поведінка сина Шуфрича вигідно вирізняється на тлі інциденту навколо співвласника паливно-промислової групи «Континіум», власника інформаційного агентства «ЗІК», президента ФК «Карпати» (Львів) Петра Димінського.

18 серпня на Львівщині його автівка Mercedes-Benz зіткнулась із іншою машиною, за кермом якої була 31-річна Наталія Тріла. Дівчина не вижила.

Спершу відповідальність за аварію взяв на себе охоронець Димінського, проте експертиза довела, що він насправді не був за кермом. Йому можуть висунути звинувачення у неправдивому свідченні.

Петро Димінський послідовно не йшов на співпрацю зі слідством, ігнорував повістки на допити, уникав спілкування з медіа. І за інформацією Антона Геращенка, той вилетів зі Львова до Женеви, попри резонансне розслідування.

І адвокат бізнесмена стверджує, що не знає, коли він повернеться.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що вважати винуватцем ДТП на Львівщині бізнесмена Петра Димінського слідство поки що не може. За його словами, це може бути сам бізнесмен або хтось із близьких йому людей, заради яких пішли на фальсифікацію результатів і підставну особу.

«Я абсолютно чітко заявляю про те, що людина, яка заявила, що він був водієм, за кермом в цей момент не була. Він спеціально приїхав зі Львова і сів за кермо», – сказав Луценко.

Оскільки Наталія Тріла загинула через скоєне ДТП, людині, що була за кермом, загрожує до восьми років позбавлення волі.

Що буде із справами Димінського та Шуфрича-молодшого: коментар юриста

Навряд справа про ДТП за участю машини бізнесмена Димінського взагалі дійде до суду, припускає адвокат, екс-заступник начальника департаменту патрульної поліції Владислав Власюк.

Довести, що за кермом був не охоронець значно легше, аніж що машину вів сам Петро Димінський або близька йому людина, каже експерт.

«Для цього їм треба провести низку експертиз: по ДНК і по будь-якому біологічному матеріалу. Це насправді досить складні експертизи, і щоби було з чим порівнювати, треба відібрати зразок», – каже Власюк.

Проте немає положення Кримінально-процесуального кодексу, яке могло би примусити Петра Димінського усупереч його волі надати свій біологічний матеріал для перевірки, каже Власюк.

Якби охоронець бізнесмена, який взяв на себе чужу провину, чесно розповів слідству, хто насправді був за кермом – цього було би досить, щоби передати справу до суду. Проте Владислав Власюк каже, що не надто вірить у таку ймовірність.

Що ж стосується справи Шуфрича-молодшого, який обрав стратегію співпраці зі слідством, то значну роль відіграло, що постраждалий Олексій вижив. А за ушкодження середнього ступеню тяжкості закон передбачає навіть штраф чи виправні роботи.

«Враховуючи таку «вилку» щодо видів покарань, і варіант, що можна буде «зробити» середньої тяжкості тілесні ушкодження для потерпілого, відповідно, я думаю, вони і зайняли таку позицію», – каже Власюк.

Загалом, вважає експерт, за останні 3-4 роки значно поменшало випадків, коли публічні та заможні люди закривають справи, користуючись зв’язками та грішми. Утім, узагальнювати це питання не слід – кожне ДТП варто розглядати окремо.

Скажімо, маючи можливість найняти професійних адвокатів, винуватець трагедії може цілком законно довести брак доказів із боку слідства, говорить Власюк. А є випадки, коли усупереч усім намаганням, людина отримує реальний термін за свій злочин, просто такі інциденти зазвичай менш резонансні, додає експерт. Так чи інакше, а саме суспільний тиск сприяє тому, щоби людина, яка спричинила ДТП та нанесла ушкоджень іншому, була покарана, резюмує Власюк.

«Епілепсія» Станіслава Толстошеєва

І часто трапляється, що без уваги суспільства гучні справи «затихають». Скажімо, у січні 2016 року син бізнесмена Станіслав Толстошеєв на метро «Лівобережна» збив на смерть літню жінку. Журналісти ж відшукали сторінки Толстошеєва-молодшого у соцмережах. Він часто публікував фото з алкоголем та сигаретами, писав про наркотики. Це привернуло багато уваги до того ДТП.

Проте його справу досі не передали до суду. Два етапи експертиз засвідчили, що Толстошеєв непідсудний, адже ДТП сталось «через несподіваний напад епілепсії». До інциденту цієї хвороби у хлопця не було.

Тоді у прокуратурі коментували, що через медичні протипоказання Толстошеєв взагалі не мав права керувати автівкою, і його водійське посвідчення анульовано.

Після того, як Генпрокуратура відновила слідство у цій справі, прокуратура Києва веде переговори з Міністерством охорони здоров’я, щоби провести додаткові перевірки та експертизи. Від відповіді відомства залежатиме подальша доля справи, сказала Радіо Свобода речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

«Чи будуть призначені ці експертизи, можливо, це буде зроблено в інших експертних установах. Можливо, навіть за межами України, якщо для цього будуть підстави», – прокоментувала Максимець.

Закриті справи мерів Києва

Колишній очільник Києва Олександр Омельченко двічі потрапляв на шпальти газет через ДТП. У 2009 році він збив на смерть 48-річного будівельника Олександра Карпінського, який переходив проїжджу частину Столичного шосе. Тодішній очільник МВС Юрій Луценко заявив, що машина рухалась із дозволеною швидку, а Омельченко був тверезий. Справу закрили.

Далі у 2015 році машина вже екс-мера Олександра Черновецького збила жінку на тому ж шосе, і після цього зникла з місця ДТП. Жінка померла, не приходячи до тями. Провину за ДТП взяв на себе водій Анатолій Ніщук. Проте водій фури, що стояла біля місця події, стверджував, що за кермом була «начебто не та людину, яка згодом повернулася на місце ДТП». Зрештою, Ніщук отримав лише умовний термін.

А у 2003 році авто Леоніда Черновецького (який після того у 2006 році став мером Києва) двічі потрапляло в аварії. У квітні службовий «Мерседес», де сиділа дружина Черновецького, збив на смерть дитину. Водій тоді зник із місця трагедії. І далі у листопаді вже сам Леонід Черновецький збив 20-річного пішохода.

Обидві справи закрили «через відсутність складу злочину».

В епоху соціальних мереж вже майже неможливо просто зникнути із місця ДТП і наполягати, що тебе там не було, каже екс-юрист Національної поліції України, експерт громадської організації «Правозахисна ініціатива» Михайло Каменєв.

«Політикам, можновладцям, просто впливовим людям не можна просто так взяти і використовувати старі схеми. Вони вимушені також змінювати свою практику», – каже експерт.

І зараз чи не кожен може виявитись очевидцем, сфотографувати, відзняти та написати пост про те, що бачив. Цим суспільство може впливати на розслідування навіть найрезонансніших справ, додає експерт.