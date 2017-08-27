У прес-службі Шуфрича повідомили, що його син збив людину в центрі Києва

Син народного депутата із фракції «Опозиційний блок» Нестора Шуфрича збив людину в центрі Києва, перебуваючи за кермом автомобіля марки Bentley, який йому не належить, повідомляє прес-служба депутата.

Внаслідок інциденту постраждав 31-річний чоловік, його шпиталізували з переломом ноги, вивихом плеча і травмою голови.

Інцидент стався ввечері 26 серпня «на вулиці Шота Руставелі безпосередньо на пішохідному переході або поблизу нього», коли Нестор Шуфрич-молодший їхав повертати автомобіль, взятий у салоні «для зйомок кліпу свого товариша, реп-виконавця, відомого під сценічним ім'ям Pabl.A».

Як повідомляє прес-служба депутата, Нестор Шуфрич-молодший з місця ДТП не втікав і планує співпрацювати зі слідством.

«Нестор-молодший добровільно в супроводі адвоката і брата Олександра пройшов наркологічну експертизу, яка показала повну відсутність алкоголю, що було зафіксовано відеозйомкою. Народним депутатом Нестором Шуфричем дано розпорядження надати максимальну допомогу потерпілому, забезпечити найвищий рівень медичного забезпечення, а в разі тимчасової втрати працездатності або інших негативних наслідків того, що сталося забезпечити компенсацію, в тому числі за принесений моральну шкоду», – йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, депутат сподівається, що розслідування обставин ДТП, внаслідок якого буде встановлено ступінь провини і відповідальності винного, «буде відбуватися максимально прозоро і об'єктивно». При цьому Нестор Шуфрич заявляє, що його син буде сприяти слідству, до його завершення не залишить територію України і буде перебувати в Києві і області, для чого він здасть всі документи, що дозволяють виїзд закордон.

У поліції інцидент наразі не коментували.