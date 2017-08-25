Введення миротворців ООН на Донбас блокує Росія, яка стоїть за спиною бойовиків – Пристайко

Гості програми «Ваша Свобода»: Вадим Пристайко, голова Місії України при НАТО; Леонід Кожара, колишній міністр закордонних справ України (2012-2014 роки).

Цього року у параді на День Незалежності України в Києві вперше брали участь військовослужбовці країн організації Північноатлантичного договору. А на центральній трибуні поруч із керівництвом України були міністри оборони країн НАТО. Московська преса вже рясніє заголовками на зразок: «Парад в центрі Києва приймає очільник Пентагону», а теми ефірів телевізійних каналів Росії виходять під назвою: «Чи може бути Україна незалежною?». Участь військових країн НАТО у параді свідчить передовсім про підтримку суверенітету і незалежності України під час російської агресії, що вкрай важливо для українського народу, наголосив глава Місії України при НАТО Вадим Пристайко.

Інна Кузнецова: Пане Пристайко, українці побачили на параді багато військовослужбовців НАТО, однак представники не всіх країн-партнерів були присутні. Як Ви поясните, чому не було, скажімо, німців чи французів?

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Ми запросили. Більше навіть, ніж членів НАТО. Думаю, наступного разу присутніх представників країн-партнерів буде більшою. Хотіли, щоб наш народ бачив, хто стоїть поруч з Україною

​Вадим Пристайко: Ми запросили всіх. Більше навіть, ніж членів НАТО. Був грузинський, молдовський підрозділи. Ми хотіли продемонструвати, що у нас є спільні задачі – у наших збройних сил і в наших держав. Я думаю, наступного разу присутніх представників країн-партнерів буде більшою. Ми запрошуємо до себе наших партнерів. Наші партнери, на відміну від партнерів Росії, очевидні. Ми хотіли, щоб наш народ бачив, хто стоїть поруч з Україною, а Росія показує, хто стоїть поруч з нею...

Франція і Німеччина, які всі ці три роки серйозно намагаються знайти шлях (припинення російської агресії – ред.), можливо, враховували це в своїх розрахунках – приїжджати цього разу чи ні. Деякі країни, які теж залучені до переговорів, як США, Канада і європейські країни – все одно вважають, що треба продемонструвати, що українська незалежність і суверенітет мають бути підтриманими. Ми не говоримо, що Україна з Росією не можуть поділити острів чи щось. На нашій території відбувається війна – ми маємо оборонятися і обороняти свій народ!

– Міністр оборони США Джеймс Маттіс під час візиту в Україну сказав, що поінформує президента і держсекретаря США, що він рекомендуватиме для подальшого просування. Наскільки вірогідним є те, що летальну зброю Україна таки отримає?

Нам не вистачає зброї, щоб компенсувати кількість танків і броньованих машин, якими Росія накачала наші території

​Вадим Пристайко: Він сказав в принципі те, що ми говорили увесь цей час. Надання зброї вивчається, тому що Україна просила про це. Нам не вистачає зброї для того, щоб компенсувати ту кількість танків і броньованих машин, якими Росія накачала і продовжу напихати наші території. Саме для цього ми просимо дати нам можливість зупинити цю агресію.

Кожна держава має право охороняти себе і має право використовувати зброю, яка необхідна

Я знаю нервову реакцію Російської Федерації на це. Але кожна держава, включаючи Україну, має право охороняти себе і має право використовувати ту зброю, яка необхідна.

Приїжджав міністр оборони в Україну – ми говоримо про зброю. Наприкінці цього місяця буде міністр з енергетики США – будемо говорити про енергетичну залежність. Ми говоримо не лише про те вугілля, яке вже пливе у сторону України, говоримо про безпеку наших ядерних електростанцій, про заправку ядерних електростанцій, про баланс нашого ринку газу України. Так само ведемо мову з іншими міністрами, компаніями, не тільки американськими, щоб забезпечити диверсифікацію наших ризиків і, зрештою, нашу незалежність.

– Пане Кожара, очевидно, Ви спостерігали за парадом і бачили там представників НАТО. Як Ви особисто оцінили те, що відбувалося? Як Ви оцінюєте реакцію росіян?

Нічого, крім яскравої демонстрації, і не відбулося. Приємно, що міністр оборони США Маттіс був, і міністри з інших країн

​Леонід Кожара: Нічого, крім яскравої демонстрації, і не відбулося. Приємно, що на такому високому рівні відвідали урочистості: і міністр оборони США Маттіс був, і міністри з інших країн. День пройшов надзвичайно позитивно.

– Пане Кожара, а чого Ви очікуєте від результатів переговорів Джеймса Маттіса з президентом України Петром Порошенком і міністром оборони Степаном Полтораком?

Для американської сторони візит Маттіса був так само важливим, як і для президента Порошенка. У США – відкривається політичний сезон, який має вирішити, чи достатньо аргументів в опозиції, аби розпочати процедуру імпічменту

​Леонід Кожара: Для американської сторони цей візит Джеймса Маттіса був так само важливим, як і для президента Порошенка. Сьогодні починається новий етап передовсім у внутрішньополітичному житті США – відкривається політичний сезон, який має вирішити питання, чи достатньо аргументів в опозиції нинішнього президента, аби розпочати процедуру імпічменту.

Я думаю, що якраз найближчі люди з команди Трампа, як Маттіс, Волкер везуть пропозиції, аби продемонструвати для внутрішньополітичного істеблішменту в Америці, що Трамп справляється з зовнішньополітичною ситуацією. Ніяких конкретних рішень ще сьогодні ухвалено не буде, але, з точки зору опрацювання американської позиції, це буде важливо.

– Пане Кожара, МЗС Росії назвав ідею введення миротворців на Донбас «зривом Мінських угод». Ви погоджуєтеся з такою ідеєю чи ні?

Будь-які заяви щодо міжнародних миротворчих місій – це також політичні заяви

​Леонід Кожара: У Мінських угодах немає положень щодо введення миротворчих місій. Тому певною мірою така наша позиція є відступом від Мінських угод. Але питання в тому, чи є такі миротворці взагалі, які сьогодні можуть зайти на територію України, де сьогодні збройний конфлікт відбувається у своїй найгарячішій фазі. З точки зору міжнародних механізмів – і ООН, і ОБСЄ, я думаю, що це просто неможливо. Отже, будь-які заяви щодо міжнародних миротворчих місій – це також політичні заяви, які не йдуть у руслі мирного врегулювання.

Забезпечення миротворців ООН блокує Росія, яка стоїть за спиною у бойовиків

​Вадим Пристайко: Цього немає в Мінських угодах. Але якщо Мінські угоди за три роки не призвели до миру, то, можливо, є якісь додаткові механізми, які маємо вжити, щоб забезпечити мир нашому народу. Саме тому ми говоримо і про миротворчі сили у будь-якому форматі... Форматів дуже багато є. Обговорювався одного часу варіант озброєння місії ОБСЄ, яка є, або нової місії легкою зброєю, щоб вони почувалися більш впевнено і могли відвідати ті місця, які мають відвідати. Забезпечення ж миротворців ООН блокує та ж Росія, яка стоїть за спиною у бойовиків.

– Телеканал CNN опублікував запис проведеної у 2011 році українськими спецслужбами операції з затримання двох громадян КНДР, які намагалися викрасти інформацію, яка, на їхню думку, стосується розробки балістичних ракет. Це відео було надане їм спецслужбами України. Як Ви можете прокоментувати цю інформацію?

Наші таємниці, особливо у сфері ракетобудування, оберігаються нами дуже ревно

​Вадим Пристайко: Наші таємниці, особливо у сфері ракетобудування, оберігаються нами дуже ревно. Ми домовилися з країнами, які мають ракетні технології, що триматимемо це для себе або для тих країн, які не будуть використовувати це, щоб погрожувати сусідам ядерною зброєю. Північна Корея до таких країн при теперішньому режимі не належить.

Це не перша спроба корейців і інших націй отримати доступ до таємниць. Кожен, хто буде це робити, буде знайдений, покараний і сидітиме у в’язниці

Дійсно, це була спроба корейських спецслужб отримати ці таємниці. Вони були затримані безпековими органами нашої країни. До речі, ці люди до цього часу у в’язниці. Це не перша спроба корейців і деяких інших націй отримати доступ до цих таємниць (розробки балістичних ракет – ред.). Кожен, хто буде це робити, буде знайдений, буде покараний і сидітиме у в’язниці.

– Спецпредставник США щодо України Курт Волкер третій день перебуває в Україні. Чого очікувати від таких довготривалих його перебувань?

Вадим Пристайко: Курт Волкер приїхав, щоб ми могли визначити, яким чином працюватимемо далі. Нещодавно він мав переговори зі своїм відповідником в Російській Федерації Сурковим. Ми хочемо знати, яким чином американці можуть допомогти «нормандському процесу», «мінському процесу». Розвиток є. Ми залишаємо це дужками.