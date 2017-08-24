Порошенко зустрівся із головою Пентагону в Києві

У Києві почалася зустріч президента Петра Порошенка та міністра оборони США Джеймса Маттіса, повідомляється на Twitter-сторінці українського глави держави.

«Щиро радий вітати Джеймса Маттіса! Візит в Україну Міністра оборони США – перший за десять років – це потужний і символічний сигнал», – написав Порошенко.

Зустріч відбувається в Адміністрації президента. Про деталі наразі не відомо.

Джеймс Маттіс прилетів в Україну ввечері 23 серпня. Його літак приземлився в аеропорту «Бориспіль».

Як повідомляли раніше в Адміністрації президента України, 24 серпня запланована зустріч Маттіса з Петром Порошенком.

Раніше Міністерство оборони США повідомило, що його очільник також має зустрітися під час візиту з міністром оборони України Степаном Полтораком.

Останніми тижнями адміністрація президента США Дональда Трампа, за повідомленнями, розглядає можливість змінити теперішню позицію щодо надання Україні оборонних озброєнь летальної дії. Пентагон і Державний департамент виступили за такий крок. Але наразі ще зберігається ситуація від часів адміністрації попереднього президента Барака Обами, який виступив проти такого надання.