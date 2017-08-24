НАТО вже в Україні. Що Маттіс запропонує Порошенкові? Ранковий ефір Радіо Свобода

Світовий конгрес українців єднає співвітчизників уже півстоліття; 26 років самостійних рішень: про що забувають українці?; НАТО вже в Україні. Що Маттіс запропонує Порошенкові?

На ці теми ведуча Ранкової Свободи Ірина Гнатишин говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер, голова Світового конгресу українців Євген Чолій і генеральний секретар Світового конгресу українців Стефан Романів; народний депутат («БПП») Вадим Денисенко і голова ГО «Центр UA» Олег Рибачук; експерт-міжнародник Олександр Потєхін і головний редактор сайту «Петро і Мазепа» Віктор Тгегубов.