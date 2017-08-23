Візит Маттіса може бути приводом для оголошення про поставки Україні летальної зброї – Тарасюк

Важковаговики американської політики – в Україні. До Києва вже прибув голова Пентагону Джим Маттіс. На 24 серпня у нього запланована зустріч із президентом України Петром Порошенком, а також – участь у військовому параді до Дня Незалежності України. До Києва прибуває і спеціальний представник США щодо врегулювання в Україні Курт Волкер. У порядку денному Волкера – зустріч з головою українського МЗС Павлом Клімкіним. Після чого, як прогнозували деякі оглядачі, він оголосить про результати своєї зустрічі з помічником президента Росії Владиславом Сурковим. Проте, як повідомили Радіо Свобода у МЗС, наразі невідомо, чи будуть 23 серпня оголошені результати цих переговорів. Таку ймовірність там пояснили «закритою дипломатією». Фахівці ж розцінюють ці візити як сигнал Кремлю: Вашингтон підтримує Київ у протистоянні з Москвою.

Міністр оборони США на святкування Дня Незалежності до України приїжджає вперше за 26 років, що з геополітичної точки зору є надзвичайно важливо.

Це є сигналом Кремлю, наскільки Вашингтон серйозно ставиться у військовому плані до України, особливо у контексті російсько-української війни

«Це є сигналом Кремлю, наскільки Вашингтон серйозно ставиться у військовому плані до України, особливо у контексті російсько-української війни», – каже Радіо Свобода Борис Тарасюк, який у 1998–2000 і 2005–2007 роках був міністром закордонних справ України.

Візит позначиться подальшими серйозними домовленостями між Україною і США щодо військової співпраці. Це може бути приводом для оголошення про поставки Україні летальних оборонних озброєнь

При цьому, продовжує він, цей візит буде не лише візитом-символом.

«Думаю, що цей візит позначиться подальшими серйозними домовленостями між Україною і США щодо військової співпраці. Не виключаю, що це може бути приводом для оголошення про поставки Україні летальних оборонних озброєнь», – вважає Борис Тарасюк.

Натомість директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця не прогнозує, що під час візиту Курта Волкера і Джима Маттіса до України варто чекати гучних заяв. «Вони не мають повноважень робити політичні заяви. Будуть сказані традиційні речі, що США підтримують і підтримуватимуть незалежність, державний суверенітет і територіальну цілісність України», – вважає Перепелиця.

«Що ж стосується мінських переговорів Волкера з Сурковим, то це були переговори, спрямовані на з’ясування позицій: де можливий компроміс між США і Росією, де він неможливий у принципі, і які можливості для подальшого діалогу з Москвою. Звісно, що ніяких рішень і ніяких домовленостей на цих переговорах не було», – каже він.

Вашингтон посилює воєнну підтримку Україні?

Але сам факт присутності Курта Волкера і Джима Маттіса в Україні на святкуванні Дня Незалежності для України Григорій Перепелиця називає знаковим.

У дипломатії такі візити є дійсно знаковими. Це символізує посилення співпраці США з Україною насамперед у воєнно-політичній і суто у воєнній площині

«У дипломатії такі візити є дійсно знаковими. Тим більше, що у четвер буде військовий парад, що значною мірою приурочено до цієї події. Це символізує посилення співпраці США з Україною насамперед у воєнно-політичній і суто у воєнній площині», – пояснює експерт.

Завданням Пентагону наразі є створення в Україні боєздатної армії, здатної захищати країну від російської агресії. При цьому у середньостроковій перспективі Україну не розглядають як майбутнього члена НАТО.

«Тож, очевидно, й ухвалена стратегія, що потрібно просто надавати більшу допомогу у підготовці й оснащенні українських військ, щоб привести українські Збройні сили до натовських стандартів, щоб вони могли і обороняти свою країну, у той же час, щоб вони могли брати участь в операціях НАТО», – наголошує Григорій Перепелиця.

Наразі дедалі частіше з’являється інформація, що адміністрація президента США розглядає можливість змінити дотеперішню позицію щодо надання Україні оборонних озброєнь летальної дії. Пентагон і Державний департамент підтримали такий крок. Адміністрації попереднього президента Барака Обами виступала проти цього.