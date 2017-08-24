Україна святкує 26-ту річницю незалежності (трансляція)

Україна 24 серпня святкує 26-ту річницю незалежності. Головною подією святкувань стане військовий парад, який розпочнеться о 10:00 у центрі Києва. Парад прийматиме президент України Петро Порошенко.

З нагоди свята до Києва прибули міністри оборони країн-партнерів України, в тому числі міністр оборони Сполучених Штатів Америки Джеймс Маттіс, а також багато гостей та офіційних делегацій, які спостерігатимуть за парадом.

23 серпня з нагоди 26-річниці незалежності України президент урочисто відкрив на Хрещатику виставку озброєння та військової техніки, що триватиме до 27 серпня.

У центрі столиці відбудеться Хода нескорених за участю членів родин загиблих учасників антитерористичної операції та Героїв Небесної сотні, а також свято вшанування волонтерів, інші заходи.

Святкові заходи пройдуть в усіх регіонах країни. Підтримуватимуть правопорядок в Україні під час урочистостей 15 тисяч працівників поліції, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДСНС.