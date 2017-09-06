Україна має свій варіант проекту резолюції щодо миротворців на Донбасі – Єльченко

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко розповів, що Україна розробила проект резолюції Ради безпеки про введення миротворчої місії на Донбас. За словами посла, в цьому документі зазначено, що участь у місії представників Росії є неможливою, а самі миротворці повинні розміщуватися на українсько-російському кордоні.

«Не може країна, яка є стороною конфлікту (Росія), одночасно бути миротворцем. Це не може бути тільки охорона спостерігачів ОБСЄ. Для цього простіше їх озброїти, а не заводити туди ще якісь військові сили ООН, які будуть їх охороняти. Ми не згодні, що повинні погоджувати це з представниками ОРДЛО, оскільки стороною конфлікту є Росія», – сказав Єльченко в коментарі телеканалу «112 Україна».

За його словами, українська сторона в кінцевому проекті резолюції про відправлення миротворців на Донбас розраховує, що миротворці ООН будуть присутні у всіх районах в зоні конфлікту, зокрема на кордоні, а принциповим моментом є виведення російських військ з ОРДЛО до розгортання місії.

5 вересня представниця України на мінських переговорах про врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко відкинула заяву президента Росії Володимира Путіна про можливу присутність миротворців ООН виключно на лінії розмежування сторін. «Миротворці мають бути введені на всю окуповану росіянами територію, аби моніторити безпекову ситуацію і демілітаризацію, їхній мандат має закінчуватися на українсько-російському кордоні», – заявила Геращенко.

Раніше 5 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що миротворці ООН на Донбасі можуть бути корисними для вирішення збройного конфлікту, але вони мають бути присутні лише на лінії розмежування сторін.

Під час перебування наприкінці серпня в Україні міністра оборони США Джеймса Маттіса президент України Петро Порошенко повідомив, що обговорив із ним можливе розгортання миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН в окремих районах Донецької та Луганської областей. Російська сторона в особі речниці МЗС Марії Захарової тоді назвала ініціативу України щодо введення миротворців ООН у зону конфлікту на Донбасі спробою перешкодити процесові реалізації «Мінська-2».