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05 Жовтень 2017, Київ 10:09
Новини | Політика

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України зустрінеться з помічником президента Росії у Белграді

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер написав у Twitter, що 7 жовтня зустрінеться з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Белграді – столиці Сербії.

«Зустрінуся з російським колегою 7 жовтня в Белграді, щоб обговорити, як прискорити реалізацію «Мінська» та відновити територіальну цілісність України», – написав Волкер.

Це буде друга зустріч Волкера та Суркова, який представляє точку зору російського президента Володимира Путіна щодо конфлікту на сході України.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, ця зустріч відбудеться в Белграді, бо це – нейтральна територія. Волкер поки що не відмовляється зустрічатися зі своїм російським колегою в Москві чи в інших містах Росії, а от Сурков не може їздити до країн ЄС, оскільки перебуває в списку санкцій.

Вперше переговори між Волкерм і Сурковим відбулися 21 серпня в Мінську – столиці Білорусі. Вони зустрілися за закритими дверима.

Після серпневої зустрічі Сурков, за повідомленнями російських інформаційних агентств, заявив, що його дискусія з Волкером була «корисною та конструктивною».

Волкер тоді не коментував ці слова.

Раніше спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявляв, що вважає, що введення на Донбас миротворців ООН дозволить забезпечити умови для проведення в ОРДЛО місцевих виборів.

В результаті бойових дій на Донбасі між підтримуваними Росією бойовиками та українськими Збройними силами із квітня 2014 року загинуло понад 10 тисяч осіб.

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