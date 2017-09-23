Миротворці ООН дозволять провести вибори в ОРДЛО – Волкер

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає, що введення на Донбас миротворців ООН дозволить забезпечити умови для проведення в ОРДЛО місцевих виборів.

В інтерв'ю «Дзеркалу тижня», опублікованому 23 вересня, Волкер зазначив, що вибори неможливі допоки Україна не отримає необхідного доступу до цієї території.

«Це одна з причин гальмування мінського процесу: з одного боку, є домовленість провести вибори, з іншого – за нинішніх умов їх проведення нереальне. Якщо буде знайдено прийнятний шлях залучення міжнародних миротворчих сил, тоді з'явиться безпековий інструмент, засіб фізичного контролю території. За таких умов, за умов ефективного міжнародного моніторингу, організація місцевих виборів можлива», – зазначив Волкер.

Спецпредставник США переконаний, що миротворчий контингент має бути розміщений на всій території Донбасу, зокрема і вздовж українсько-російського кордону.

Президент Росії Володимир Путін на початку вересня змінив свій попередній спротив ідеї введення на Донбас миротворців ООН, із якою вже давно виступає Україна, і виступив із власною пропозицією, за якою, зокрема, ця місія мала б розташуватися виключно на лінії контакту і ні на яких інших територіях. Після того, як цю ідею відкинули Україна і низка західних країн, Росія дещо змінила формулювання, погодившись на миротворців не тільки безпосередньо на самій лише лінії контакту, але й далі виступає проти контролю цієї місії над кордоном.

Тепер Росія у своєму проекті резолюції, за повідомленнями російських агентств, пропонує, щоб єдиним виключним завданням миротворчої місії ООН на Донбасі було забезпечення безпеки спостерігачів місії ОБСЄ, які працюють у зонах розведення сил і засобів сторін. Київ і його західні союзники вже назвали цю та деякі інші умови Росії неприйнятними і, серед іншого, наголосили, що ймовірна місія ООН мала б бути розташована на всій окупованій території Донбасу, включно з непідконтрольною нині Києву ділянкою українсько-російського кордону, і її мандат не мав би бути обмежений тільки охороною місії ОБСЄ.

В Україні заявляли, що мають власний проект резолюції про миротворців, але його ще наразі узгоджують із країнами-партнерами і не поспішають вносити на розгляд, поки триває робота над російським проектом. Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко вже повідомляв, що перші експертні консультації в Раді безпеки «дуже чітко свідчать, що російський проект не має підтримки».

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя підтвердив, що російський проект резолюції про миротворців на Донбасі вже обговорювали в Раді безпеки ООН, і Україна і США не висловили готовності працювати над ним. Як сказав він в інтерв’ю російському агентству «ТАСС», «ми пропонували роботу щодо тексту цього проекту, але делегації України і США після першого обговорення сказали, що вони далі над текстом працювати не готові і будуть мати істотні зауваження, а можливо, українці будуть мати і контрпроект із питання розміщення миротворчої місії на Донбасі». При цьому Небензя запевнив, що Росія продовжить роботу над своїм документом і буде «далі його просувати, коли для цього настануть підхожі умови».