Волкер ставить Україну в центр відносин між США і Росією, це перемога – експерт

Спецпредставник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що нинішня ситуація на Донбасі вказує на те, що Росія збирається змиритися з санкціями і зберегти статус-кво на Донбасі, однак попередив Москву, що ситуація для неї буде ще гіршою. В інтерв’ю, які були оприлюдненні останніми двома днями, він також заявив, що в Вашингтоні на дуже серйозному рівні розглядається тема постачання Україні летальної зброї. Щодо теми членства України в НАТО, Волкер заявив, що то має бути рішення самого Києва, але це не означає, що Україна наблизилась до запрошення з боку альянсу до своїх лав. В Україні вважають, що Волкер повертає політику офіційного Вашингтону в українському питанні до реалізму.

В інтерв’ю впливовій газеті The Financial Times ​Курт Волкер попередив, що замороження конфлікту на Донбасі загрожує Росії повною ізоляцією.

Росія платить ціну за перебування на Донбасі… Ситуація ставатиме гіршою з часом, не кращою

«Однак я не думаю, що це дуже добре для них. Росія платить ціну за перебування на Донбасі… І якщо чесно, то ситуація ставатиме гіршою з часом, не кращою. Ситуація, за якої Росія заморозить свої дипломатичні й економічні відносини, – явно не те, чого вона може прагнути», – сказав він в інтерв’ю, опублікованому 27 серпня.

Спецпредставник заявив, що конфлікт на Донбасі загострюється, і без будь-яких дій «все буде ставати лише гірше».

Волкер також зазначив, що відносини між Росією та США є важливими, але «вони будуть кульгати через цю проблему в Україні», маючи на увазі конфлікт на сході.

Ця заява архіважлива! Українська проблема поставлена в центр відносин між США і Росією. Це велика перемога України

«Я думаю, що ця заява архіважлива! Тобто, українська проблема, або як її називають на Заході, «українська криза», поставлена в центр відносин між США і Росією. І, в принципі, можна сказати, що це велика перемога України. Бо якщо ми повернемось в 2015-й, 2016-й та навіть першу половину цього року – то питання так не ставилось!» – сказав в інтерв’ю Радіо Свобода український військовий експерт Григорій Перепелиця.

За його словами, дотепер ставилось питання відновлення діалогу з Росією, навернення її знову до стратегічного партнерства тощо.

Бачимо, що акценти розставлені зовсім по-іншому. Ми можемо розраховувати, що в особі США ми знайшли реального стратегічного партнера

«Але зараз бачимо, що акценти розставлені зовсім по-іншому. І відповідно, ми можемо розраховувати, що в особі США ми знайшли реального стратегічного партнера», – додає Перепелиця.

А американський експерт з Інституту Брукінґса, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер, реагуючи на заяву Волкера про «кульгання у відносинах США-Росія через конфлікт Росії з Україною», каже, що важко буде розраховувати на покращення за відсутності змін у політиці Кремля.

Летальна зброя

В інтерв’ю Волкер також заявив, що адміністрація США «серйозно розглядає» можливість зміни позиції в питанні поставок Україні летальної зброї. Часопис звертає увагу, що Волкер висловився про це кількома днями після того, як глава Пентагону Джеймс Маттіс говорив минулого тижня щодо можливості озброєння України під час перебування на параді в Києві з нагоди Дня Незалежності України.

«Немає наразі нового рішення, але на дуже чільних рівнях люди про це говорять дуже серйозно. Звичайно, це має бути рішення президента», – сказав Волкер британському часопису.

«Тут ми бачимо, в принципі, перегляд. Якщо раніше про летальну зброю говорили тільки гіпотетично і (Барак) Обама не ухвалив політичного рішення про надання зброї, бо російсько-українська війна не розглядалася фактично як міждержавний конфлікт, а як внутрішній конфлікт між частиною провінції – Донбасу – і центральною владою», – пояснює Перепелиця.

За словами експерта, в ситуації ніби внутрішнього конфлікту не було сенсу надавати зброю Україні – тим більше, що і назва війни – «Анти-терористична операція»

«А навіщо зброя в АТО? Бо якщо це внутрішній конфлікт, тоді цю зброю можна застосовувати проти власного населення. І ще один аргумент «проти» полягав у тому, що триває Мінський процес, сторони відводять озброєння і вводиться режим перемир’я. А якщо перемир’я – навіщо тоді Україні зброя? Відтак, питання надання летальної зброї було дуже суперечливим і стало темою маніпуляцій» – додає військовий експерт.

Нині йдеться вже не стільки про дотримання Мінських угод, як про оборону України. Тобто, дещо інший акцент! А якщо це оборона від агресора, то тоді ця летальна зброя необхідна

«Тепер же ситуація міняється кардинально. Нині йдеться вже не стільки про дотримання Мінських угод, як про оборону України. Тобто, дещо інший акцент! А якщо це оборона від агресора, то тоді ця летальна зброя необхідна. Тобто, і тут підхід змінюється», – пояснює Перепелиця.

А колишній речник Спеціальної спостережної місії ОБСЄ на Донбасі Майкл Бойцюрків теж вважає заяву Волкера, що США можуть озброїти Україну, важливою.

«Більше ознак через Волкера, що США будуть озброювати Україну. Летальна зброї і вишкіл можуть змістити баланс на Сході», – написав Бойцюрків у Твіттері.

США розглядають питання озброєння України проти сепаратистів, що буде ударом по Кремлю

А колишній старший віце-президент Атлантичної Ради США Пітер Шехтер зазначив у Твіттері: «США розглядають питання озброєння України проти сепаратистів, що буде ударом по Кремлю».

В своєму інтерв’ю Волкер також говорив про «пробуксовку» Мінського процесу, і що США хочуть надати імпульсу мирному врегулюванню. Він також сказав, що Росія має військові сили в Східній Україні і «повинна їх вивести» звідти.

Волкер – на відміну від його попередниці Нуланд – не став торгуватися з Росією. Він відверто визначив реальність, яка існує

«Заяви Курта Волкера – це віха. Це певний символ, це ознака повернення позиції США до реальності. Бо донині і Україна, і міжнародна спільнота були в полоні ілюзій, що конфлікт можна вирішити мирними, дипломатичними засобами. Волкер – на відміну від його попередниці (Вікторії) Нуланд – не став торгуватися з Росією. Він відверто визначив реальність, яка існує. Тому якщо до Волкера прислухається Білий дім, тоді політика США стане реалістичною, а не ілюзорною», – вважає Перепелиця.

Після недавнього призначення на посаду спецпосланця Держдепартаменту з питань України, Курт Волкер кілька разів вже відвідав Українку, і зокрема поїхав на Донбас та заявив, що немає замороженого конфлікту, а є гаряча війна.

Він також здійснив дипломатичне турне Європою, обговоривши конфлікт в ключових європейських столицях.

Україна і НАТО

Днем раніше за інтерв’ю у The Financial Times, український новий новинний канал «Прямий» видав в ефір своє інтерв’ю з Волкером, в якому той говорив на тему України і НАТО.

В ньому Волкер, який раніше був представником США в НАТО, сказав, що підготовка до членства в альянсі займає довгий час, хоча й визнав, що Україна буде в змозі провести всі потрібні реформи.

Сполучені Штати, ЄС та Росія мають зрозуміти, що Україна є незалежною країною, і що від неї самої залежить, коли вона буде готовою до вступу в НАТО

«Сполучені Штати, ЄС та Росія мають зрозуміти, що Україна є незалежною країною, і що від неї самої залежить, коли вона буде готовою до вступу в НАТО», – сказав Волкер «Прямому».

«Але це не означає, що Україна наблизилась до отримання запрошення до НАТО», – додав Волкер.

«Волкер – перший американський очільник (я не беру до уваги заяви генералів із Пентагону і представників НАТО, які висловлювали свою власну адекватну позицію), але він офіційна особа і його слова мають значення, – сказав в інтерв’ю Григорій Перепелиця. – Це не означає, що Білий дім буде йти за рекомендаціями Волкера в політичних рішеннях, але його заяви є дуже вагомі».