Летальна зброя посилить переговорні можливості України – перший посол США в Україні

У серпні 1991 року Роман Попадюк працював в адміністрації президента Джорджа Буша-старшого. Тоді після візиту до Москви американський президент виголосив у Верховній Раді Української РСР промову, яку критики пізніше охрестили «Chicken Kiev», тобто котлета по-київськи:

«У Москві я окреслив наш підхід: ми будемо підтримувати тих, хто у центрі та у республіках прагне свободи, демократії та економічної волі… Але свобода – це не те ж саме, що і незалежність. Американці не підтримають тих, хто шукає незалежності, щоб замінити віддалену тиранію місцевим деспотизмом. Вони не допомагатимуть тим, хто пропонує самовбивчий націоналізм, оснований на етнічній ненависті», – наголосив тоді Джордж Буш-старший.

Ці слова викликали хвилю обурення серед українських націоналістів та американських консерваторів. Втім, Роман Попадюк стверджує – слова про самовбивчий націоналізм президент адресував не Україні, а Югославії, де розгоралася війна. У тому, що Україна врешті стане незалежною, Вашингтон, каже, не сумнівався.

«Ми чітко розуміли, що ситуація у Радянському Союзі незабаром зміниться, і що Україна найімовірніше стане незалежною. І ми не хотіли нічого робити, що зупинило б цей процес або завадило йому на шляху мирного розвитку. Але ми також були занепокоєні тим, що відбувалося у Східній Європі. І ми хотіли надіслати сигнал, найперше – Югославії, що треба бути обережними щодо будь-якого розпаду, який може створити конфлікт», – пояснює перший посол США в Україні Роман Попадюк.

Пізніше Джордж Буш розповідав студентам, що Вашингтон відчув полегшення, коли понад 90% українців проголосували за незалежність. Для Романа Попадюка, чиї батьки походили з України, це був особливий момент.

«Для мене це була дуже емоційна ситуація. На жаль, мої батьки не дожили до цього дня. Ніхто не міг передбачити, що це трапиться за нашого життя. І коли це сталося, це була дуже емоційна, дуже приємна подія для української громади, це було здійснення мрій», – згадує Роман Попадюк.

Вже у 1992 році Романа Попадюка призначили першим послом Сполучених Штатів в Україні. Дипломат згадує: найбільше в Києві його вразило, наскільки стиль життя відрізнявся від західного. Приємно здивували люди.

Я тоді зрозумів, що ця країна (Україна) приречена на успіх, що ця держава пройде через багато випробувань, але вона досягне величі саме через її людей

«Наполегливість, їхня відданість незалежності і важкій праці. Я тоді зрозумів, що ця країна приречена на успіх, що ця держава пройде через багато випробувань, але вона досягне величі саме через її людей», – стверджує Роман Попадюк.

Попри те, що в успіх України вірили не всі, за 26 років держава багато чого досягла, каже посол Попадюк. Втім, констатує – це не завжди помічають. Найбільшою прогалиною у політиці США щодо України він називає недостатню підтримку економіки.

«Країна може змінитися лише сама. Жодна зовнішня сила не може примусити її змінитися, але ми можемо надати необхідні для цього знаряддя. І один із недоліків у тому, що жодна з адміністрацій – ані демократична, ані республіканська – не були готові надати достатньо економічної допомоги», – каже Попадюк.

Втім, за нинішніх умов надання захисної летальної зброї – у пріоритеті. Це, каже Роман Попадюк, не лише змусить Росію платити більшу ціну за агресію, але й посилить переговорні можливості України, зокрема у Мінську.

«Завжди добре вести переговори із позиції сили. І військове озброєння може це забезпечити. Коли Україна сидить за столом переговорів і не може підтримати свої слова чи позицію без такої сили, я думаю, це обмежує її переговорні можливості. Якби росіяни і сепаратисти знали, що в Україні є достатньо військової потужності аби завдати шкоди за подальші дії, – шанси і бажання домовлятися в іншої сторони підвищилися б», – переконаний перший посол США в Україні Роман Попадюк.