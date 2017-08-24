Оборонна зброя може провокувати тільки агресора – голова Пентагону в Києві

Сполучені Штати підтримують територіальну цілісність України і ніколи не визнають анексії Криму. Про це заявив у Києві міністр оборони США Джим Маттіс під час спільної прес-конференції із президентом України Петром Порошенком. Головною темою переговорів стала протидія російській агресії проти України. Утім, відповіді на питання, чи отримає Україна від США оборонну зброю, наразі немає.

За словами Петра Порошенка, у ході переговорів із очільником Пентагону вони обговорили ситуацію на Донбасі та питання Криму. Зокрема, йшлося про доцільність розгортання на Донбасі миротворчої місії під егідою ООН.

Ми обмінялися думками про посилення міжнародної присутності на Донбасі. Йдеться про можливе розгортання миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки в окремих районах Донецької та Луганської областей

«Ми обмінялися думками про посилення міжнародної присутності на Донбасі. Йдеться про можливе розгортання миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки в окремих районах Донецької та Луганської областей. Така міжнародна присутність сприяла б створенню належних умов безпеки», – розповів Петро Порошенко.

Також український президент зазначив, що високо цінує співпрацю із чинним очільником Пентагону. «З перших хвилин спілкування ще у Вашингтоні я відчув, що пан міністр є справжнім другом України», – зазначив Порошенко.

Обговорення надання зброї вимагає тиші – Порошенко

Джим Маттіс, своєю чергою, зауважив, що США і надалі тиснутимуть на Росію, щоб примусити її до виконання Мінських угод. Він запевнив у подальшій підтримці України та у тому, що у Сполучені Штати ніколи не визнають російської анексії Криму.

Проте відповіді на ключове питання – чи отримає Україна від США летальні озброєння, зокрема, засоби протитанкової та протиповітряної оборони, наразі залишається без відповіді. Джим Маттіс зазначив, що це питання вивчається.

Я повернуся додому і, беручи до уваги те, що я побачив і довідався, буду інформувати державного секретаря і президента про дуже конкретні речі, які рекомендуватиму для здійснення

«Я повернуся додому і, беручи до уваги те, що я побачив і довідався, буду інформувати державного секретаря і президента про дуже конкретні речі, які рекомендуватиму для здійснення», – зазначив очільник Пентагону.

При цьому, відповідаючи на запитання журналістів, чи не спровокує Росію те, що Україна отримає зброю, він зазначив, що «оборонна зброя може провокувати тільки агресора, а Україна не є агресором, вона б’ється на своїй території».

У свою чергу, Петро Порошенко наголосив, що задоволений тим, як відбувається обговорення цього питання.

«Ще під час мого візиту в США ми домовилися про активний діалог щодо забезпечення оборонних можливостей України... Можу сказати, що обговорення цих питань до ухвалення остаточного рішення вимагає тиші», – зазначив він.

Присутність на параді – сигнал Кремлю

Крім переговорів, Джим Маттіс був серед гостей на військовому параді з нагоди Дня Незалежності. Такий символічний крок міністра оборони США може бути певним сигналом Кремлю, вважають експерти.

«Демонстрація, яку робить міністр оборони США, це більш, ніж серйозний натяк: це наші партнери, ми їх підтримуємо; ви з ними воюєте – добре-добре, але дивіться, щоби не вийшло так, що ви таким чином демонструєте агресивність і ворожість щодо нас. Це попередження, які дорогого коштують», – вважає експерт-міжнародник Тарас Чорновіл.

За словами очільника Пентагону, США затвердили надання Україні спеціального оборонного обладнання на 175 мільйонів доларів. Загалом, загальна сума американської допомоги за останні три роки становить близько 750 мільйонів доларів.