Трамп не мусить бути другом України, у США і так добре розуміють, як допомогти – експерт

Присутність міністра оборони США Джеймса Маттіса на військовому параді в Києві з нагоди Дня Незалежності – символічний крок підтримки, вважають експерти. Поряд з представником США на урочистості прибули військові з Британії, Польщі, Туреччини, Естонії, Румунії, Латвії, Литви, Молдови, Чорногорії, Грузії. Нині Україна потребує міжнародної підтримки у боротьбі з російським агресором, наголошують фахівці, але, якщо говорити про зброю, то США як провідний партнер альянсу, не зацікавлений в тому, щоб надати Україні можливість ініціювати більш активні бойові дії уздовж лінії розмежування, додають фахівці.

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​Експерт-міжнародник Олександр Потєхін вважає, що присутність очільника Пентагону Джеймса Маттіса в Києві під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності є важливим символом підтримки Сполучених Штатів. При цьому він наголошує: позиція Пентагону чи американського політикуму не дорівнює позиції президента Трампа.

«Трамп не був, не є і ніколи не буде справжнім другом України, щоб не було ніяких ілюзій. Але в цілому, американська демократія і американські збройні сили як військовий комплекс розуміють Україну добре. Як в американському Конгресі, де є двопартійна підтримка України, так і в Міністерстві оборони дуже добре розуміють, як треба допомагати Україні», – впевнений Потєхін. Американські військові, на його думку, є традиційними прихильниками України.

«Згадую часи 90-х років, коли проблем було надзвичайно багато, і українські дипломати добре знали, що перший головний контактний пункт для нас – це Пентагон, – розповідає експерт. – Американці чудово знають стан і політичні проблеми сьогоднішньої України, дуже добре розуміють, що саме потрібно українській армії».

Головний редактор сайту «Петро і Мазепа» Віктор Трегубов, у свою чергу, нагадує: символічна підтримка не означає, що варто очікувати суттєвих змін на фронті. Так, летальна зброя, на надання якої сподіваються українська влада та експерти, буде надана, найімовірніше, з тією умовою, що її не застосовуватимуть в зоні АТО, прогнозує фахівець.

Американці просять не везти озброєння на лінію фронту, а тримати його на випадок, якщо почнеться вторгнення з інших напрямків

«Американці просять не везти озброєння на лінію фронту, а тримати його на випадок, якщо почнеться вторгнення з інших напрямків. В принципі, навіть стратегічно це коректно, вони мають право на таку вимогу», – пояснює він. На думку Трегубова, американська влада не зацікавлена в тому, щоб надати Україні можливість ініціювати більш активні бойові дії уздовж лінії розмежування. Самі ж Штати, впевнений він, не збираються безпосередньо долучатися до конфлікту.

«Навіть в адміністрації Трампа, на жаль, консолідованої позиції поки що немає. Але, як не дивно, є певний консенсус в американському політикумі на підтримку України, яку слід проявити. Є консенсус в Конгресі, Сенаті, є велика кількість людей, які хочуть показати: ми підтримуємо Україну і не залишимо незалежно від того, що з цього приводу вважає пан Трамп», – не втрачає оптимізму Трегубов.

А на думку експерта-міжнародника Тараса Чорновола, участь міністра оборони США в параді з нагоди Дня Незалежності може бути і сигналом Кремлю.

Демонстрація, яку робить міністр оборони США, це більш, ніж серйозний натяк: це наші партнери, ми їх підтримуємо

«Демонстрація, яку робить міністр оборони США, це більш, ніж серйозний натяк: це наші партнери, ми їх підтримуємо; ви з ними воюєте – добре-добре, але дивіться, щоби не вийшло так, що ви таким чином демонструєте агресивність і ворожість щодо нас. Це попередження, які дорогого коштують», – вважає експерт.

Таким чином, Чорновіл переконує, що символічний крок Маттіса можна вважати реальною допомогою в російсько-українській війні.

​Олександр Потєхін вказує, тим часом, на брак послідовної політики в напрямку інтеграції України в НАТО.

«Не вистачає простої речі: заявити або лідерам НАТО, або Трампу, або всім разом, що, скажімо, нерозв’язання кризи до 1 січня наступного року призведе до того, що Україна і НАТО починають активні перемовини про вступ України до НАТО. Чому цього не робиться?», – дивується він.

При цьому Потєхін впевнений: членство України в НАТО підтримують жителі як Західної Європи, так і США.

«В Сполучених Штатах більше половини американського населення, громадська думка підтримують надання Україні летальної зброї. Так що просто потрібна політична воля. Сказати, чому не пропонують Україні розпочати переговори про вступ, програму підготовки, план дій по вступу – ніякого раціонального пояснення в мене немає», – зізнається експерт. Але й з боку України, додає він, потрібні кроки для такого поступу, зокрема, створення антикорупційних судів.

Мають відбутися якісь зсуви в громадській думці: від відчуття самотності, покинутості світом до відчуття впевненості в своїх силах, в тому, що світ на нашому боці

Посилаючись на власні дослідження, міжнародник стверджує, що громадська думка в Україні схильна вважати Захід байдужим до війни в Україні і присутність міністра оборони США на параді в Києві, сподівається він, може цьому зарадити.

«Мають відбутися якісь зсуви в громадській думці: від відчуття самотності, покинутості світом до відчуття впевненості в своїх силах, в тому, що світ на нашому боці. Це важливо для того, щоб підняти бойовий дух українських Збройних сил та українського народу в цілому», – каже Потєхін.

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