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26 Жовтень 2017, Київ 20:01
Новини | Політика

Волкер 27 жовтня приїде в Україну – Клімкін

Курт Волкер

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер 27 жовтня відвідає Київ, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Завтра Курт приїжджає в Україну», – сказав Клімкін 26 жовтня в Києві.

За словами міністра, напередодні в Берліні він мав зустріч із Волкером, присвячену обговоренню спільної позиції щодо мандата миротворчої місії ООН на Донбасі.

Раніше спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявляв, що вважає, що введення на Донбас миротворців ООН дозволить забезпечити умови для проведення в ОРДЛО місцевих виборів.

7 жовтня у столиці Сербії Белграді відбулася зустріч спецпредставника Державного департаменту США Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова.

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич повідомив, що представники США та Росії провели переговори, «присвячені українській кризі». Подробиць сербський міністр не навів.

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