Умеров і Чийгоз повернулися до Києва і пообіцяли повернутися до Криму

Двоє провідних діячів кримських татар, Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз, яких влада Росії звільнила з ув’язнення, повернулися до Києва – і пообіцяли повернутися й до Криму. Лідери кримських татар назвали своїм головним завданням боротися за єдність України, за відновлення територіальної цілісності держави і за звільнення й інших українських політв’язнів, яких далі утримує Росія. А президент України на зустрічі з Умеровим і Чийгозом нарешті вручив їм давно присвоєні ордени.

Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу кажуть, що до останнього моменту не знали про план їхнього звільнення, про те, що російська влада передасть їх до Туреччини. І, повернувшись урешті до Києва, не стали приховувати своїх подальших планів повернутися й до Криму.

Ніхто мені не ставив умов щодо того, чи буду я допущений у Крим, чи не буду допущений, пустять мене чи не пустять. Тобто я додому поїду обов’язково

​Ільмі Умеров розповів на прес-конференції на летовищі Бориспіль, що категорично відмовився від пропозиції написати прохання про помилування до президента Росії. «Після цього інших контактів не було, і ніхто мені не ставив умов щодо того, чи буду я допущений у Крим, чи не буду допущений, пустять мене чи не пустять. Тобто я додому поїду обов’язково», – наголосив він.

Звільнення – це свобода, це те, за що боролися, це не тільки свобода окремих осіб – це свобода мого народу, моєї землі, моєї Батьківщини, моєї країни!

Такі ж наміри має й Ахтем Чийгоз. За його словами, свій особистий вихід із-за ґрат він не вважає звільненням. «Звільнення – це свобода, це те, за що боролися, це не тільки свобода окремих осіб – це свобода мого народу, моєї землі, моєї Батьківщини, моєї країни!» – сказав він.

Останні два тижні ми знали, що «процес запущений», що переговори про звільнення ведуться на високому рівні

Іще перед початком прес-конференції Айше Умерова, дочка Ільмі Умерова, розповіла проектові Радіо Свобода Крим.Реалії, що родина знала про певні домовленості щодо очікуваного звільнення її батька, але те, що сталося, – вивезення кримськотатарських діячів до Туреччини, – стало несподіванкою. «Останні два тижні ми знали, що «процес запущений», що переговори про звільнення ведуться на високому рівні», – сказала вона.

Ми віримо, що вдасться повернутися до Криму – так само, як кримські татари повернулися туди після депортації 1944 року

А дружина Ахтема Чийгоза Ельміра Аблялімова, ще чекаючи на чоловіка, сказала Крим.Реалії: «Сьогодні у Криму триває «справа 26 лютого», і я сумую. Боротьба буде продовжена. Ми віримо, що вдасться повернутися до Криму – так само, як кримські татари повернулися туди після депортації 1944 року».

Тепер завдання – звільнити інших політв’язнів і відновити цілісність України

Національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, який теж виступив на зустрічі в Борисполі, при цьому наголосив, що після звільнення Ільмі Умерова й Ахтема Чийгоза «попереду в нас дуже велике завдання».

Це буде початком звільнення і Криму, відновлення територіальної цілісності нашої країни

«Зрозуміло, що на цьому ми не будемо зупинятися. І я думаю, що це буде початком звільнення і Криму, відновлення територіальної цілісності нашої країни», – заявив він.

Жодна людина у Криму, яка в ув’язненні чи переслідується, не залишиться з ними сам-на-сам, ні уряд, ні держава, ні Меджліс не залишать їх

А голова Меджлісу Рефат Чубаров наголосив: «Жодна людина у Криму, яка в ув’язненні чи переслідується, не залишиться з ними (маючи на увазі встановлену Росією владу – ред.) сам-на-сам, ні уряд, ні держава, ні Меджліс не залишать їх».

Він також зачитав десятки імен українських політв’язнів, що далі утримуються в Росії і в окупованому нею Криму, і запевнив, що боротьба за їхнє звільнення триватиме.

Триматися твердо перед окупантами

При цьому Чубаров звернув увагу: дуже важливо, щоб затримані трималися твердо і не йшли на співпрацю з окупантами, тоді їх набагато легше визволяти.

На цьому ж, на необхідності твердо триматися у відносинах із окупантами, наголошував і Ахтем Чийгоз. За його словами, суть дій російської влади – ізолювати людину, домогтися, щоб вона зламалася. А сила, твердість, послідовність і у ворогів викликає повагу, сказав Чийгоз.

Я заявляв на судах, що я громадянин України, для того, щоб зрадники і негідники відчували, що таке відповідальність, що таке поняття патріотизму

«Я заявляв на судах, що я громадянин України, для того, щоб зрадники і негідники відчували, що таке відповідальність, що таке поняття патріотизму», – розповів він.

І пізніше, вже в самому Києві, під час прийняття у президента України Петра Порошенка, Ахтем Чийгоз наголошував: «Я з гордістю говорив, що я громадянин України».

Високі нагороди вручені

Петро Порошенко, зі свого боку, заявив, що питання звільнення українських громадян і надалі буде залишатися пріоритетним у його переговорах зі світовими лідерами. Він подякував «турецьким друзям» і особисто президентові Туреччини Реджепу Тайїпові Ердогану за підтримку і зусилля задля звільнення українських громадян.

Ми віримо, що українські заручники повернуться додому, ми віримо і знаємо, що Україна буде звільнена від окупації – це стосується як окупованого Донбасу, так і незаконно анексованого Криму

«Моя мета – не лише звільнення українських громадян, але й повернення їх до своїх рідних домівок – і у Криму, і на Донбасі», – сказав Порошенко і додав: «Ми віримо, що українські заручники повернуться додому, ми віримо і знаємо, що Україна буде звільнена від окупації – це стосується як окупованого Донбасу, так і незаконно анексованого Криму».

Президент вручив Ільмі Умерову й Ахтемові Чийгозу нагороди, які він присвоїм їм іще на День Незалежності, 24 серпня, – ордени «За заслуги»: 2-го ступеня Умерову і 3-го ступеня Чийгозові.

Шлях через Туреччину

25 жовтня стало відомо, що російська влада вивезла Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова до Туреччини. Російський літак із ними тоді вилетів із Криму до Росії, до Анапи, щоб рейс до Анкари відбувся з російської території.

Укази про помилування засекречені і не опубліковані

Як повідомив тоді кореспондент Радіо Свобода, Умерова і Чийгоза помилував президент Росії, тим самим звільнивши їх від приписуваної їм підконтрольними Кремлеві судами кримінальної відповідальності. «Президентські укази про помилування засекречені і не опубліковані… За даними учасників переговорного процесу про звільнення кримських татар, це є «політичним рішенням і підсумком переговорів із участю Туреччини й України», – повідомив журналіст.

Адвокат Микола Полозов заявляв, що Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров про помилування у президента Росії Володимира Путіна не просили. Нині, вже в Києві, Умеров і Чийгоз підтвердили це.

Порошенко вже висловлював подяку Ердоганові за його зусилля для звільнення лідерів кримськотатарського національного руху Чийгоза та Умерова.

Політичні справи

27 вересня підконтрольний Кремлеві Сімферопольський районний суд в окупованому Криму засудив одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ільмі Умерова до двох років колонії-поселення (таких закладів у Криму не існує, вони є лише в Росії, у віддалених регіонах). Також йому заборонили на два роки займатися публічною діяльністю і виступати в засобах інформації. Умерова звинувачували в публічних закликах до сепаратизму – з погляду Росії.

Він називає кримінальну справу проти нього політично мотивованою, наголошуючи, що звинувачення ґрунтувалися на російськомовному перекладі його слів, промовлених кримськотатарською мовою, і цей переклад перекрутив зміст його виступу і приписав йому те, чого там не було.

11 вересня підконтрольний Кремлеві Верховний суд окупованого Криму затвердив вирок іще одному з лідерів кримськотатарського руху Ахтемові Чийгозу – вісім років позбавлення волі – за звинуваченням в «організації масових заворушень». Вони, за версією Москви, відбулися між учасниками мітингів, із одного боку, прихильників територіальної цілісності України, з іншого – проросійських активістів біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі 26 лютого 2014 року – задовго до того, як Росія в березні 2014-го назвала український Крим «російським».

При цьому свідки переважно заперечили, що Чийгоз міг бути причетним до «організації заворушень». Чийгоз теж відкинув усі звинувачення на свою адресу і назвав справу політично мотивованою.

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