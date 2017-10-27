Німеччина готова взяти на лікування Ільмі Умерова – Порошенко

В адміністрації канцлера Німеччини Ангели Меркель повідомили про готовність взяти на лікування заступника Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, який разом із Ахтемом Чийгозом повернувся сьогодні з Туреччини після передачі російською владою, яка засудила їх в анексованому Криму. Про це повідомив під час зустрічі з кримськотатарськими лідерами в Адміністрації президента глава держави Петро Порошенко. Він зазначив, що інформацію про лікування Умерова німецька сторона передала сьогодні.

«Сила і незламність духу і Ахтема, і Ільмі, а Ільмі дуже погано себе почуває, це символ міжнародної солідарності. Щойно мені принесли повідомлення, а ви знаєте, що наші німецькі друзі і партнери пропонували напряму в Криму, щоб надати необхідне лікування Ільмі, щоб не знущалися і відпустили Ільмі. І от зараз офіс канцлера Меркель підтверджує готовність про надання необхідної допомоги», – сказав Порошенко.

Він також додав, що наполеглива робота зі звільнення українських заручників залишається одним із пріоритетів.

Порошенко вручив Ільмі Умерову орден за заслуги другого ступеня, а Ахтему Чийгозу – третього.

Раніше повідомлялось, що 60-річній Ільмі Умеров має хворобу Паркінсона, що прогресує, гіпертонію та цукровий діабет.

Президент Петро Порошенко звертався до канцлера Німеччини Ангели Меркель з проханням надати заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову можливість для лікування в Німеччині ще восени минулого року.

Кримськотатарські лідери Ахтем Чийгоз й Ільмі Умеров 27 жовтня прибули до України після того, як 25 жовтня російська влада передала їх Туреччині.

Кореспондент Радіо Свобода повідомив, що кримськотатарських лідерів помилував президент Росії Володимир Путін, його укази засекречені й не опубліковані. Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз заявили, що не просили Путіна про помилування. Про це також заявив і адвокат Микола Полозов.

Підконтрольні Росії суди в анексованому Криму оголосили вироки Чийгозу й Умерову у вересні 2017 року. Першого засудили до восьми років позбавлення волі за звинуваченням в «організації масових заворушень» під час мітингів, які відбулися біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі 26 лютого 2014 року. Тоді з одного боку виступали прихильники територіальної цілісності України, з іншого – проросійські активісти.

Умерова засудили до двох років колонії-поселення, а також заборонили на два роки займатися публічною діяльністю й виступати в ЗМІ. Його звинувачували в публічних закликах до сепаратизму.

Обидва відкидали звинувачення на свою адресу і називали справи політично мотивованими.