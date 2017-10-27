Чийгоз та Умеров заявили про намір повернутися до Криму

Засуджені в анексованому Криму та передані Туреччині російською владою кримськотатарські лідери Ахтем Чийгоз й Ільмі Умеров заявили про намір повернутися на територію півострова. Про це обидва заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу заявили 27 жовтня в аеропорту «Бориспіль».

«Через деякий час я просто поїду додому. І ніхто переді мною ніяких умов не ставив, ніхто зі мною не зустрічався, не розмовляв. За два тижні до тих подій, тобто, про те, що нас літаком перевезли спочатку в Анапу, а потім в Анкару, у мене було два представники з Москви з високих кабінетів ФСБ. Вони просили, щоб я написав прохання про помилування на ім’я президента Путіна. Я категорично відмовився. Після цього інших контактів не було і ніхто мені не ставив умову, що я буду допущений в Крим чи не буду допущений. Пустять мене чи ні, я додому поїду обов’язково», – сказав Умеров.

У свою чергу Ахтем Чийгоз також заявив, що планує повернутися до Криму, де живе його родина. Він зазначив, що не збирається переховуватись.

«Коли мене забирали, у мене не було можливості попрощатися з батьком і дітьми. Тому я маю намір повернутися додому», – сказав Чийгоз.

Водночас адвокат Микола Полозов заявив, що офіційних заборон на в’їзд до Криму Чийгозу та Умерову немає, але вони можуть з’явитися в разі їхньої спроби потрапити на півострів.

«Наразі офіційних заборон жодних немає. Але це не дає гарантії, що цих заборон не буде, коли вони спробують наблизитися до адміністративної межі. Перевірити це можна буде лише емпіричним шляхом, приїхавши туди і спробувавши перейти», – сказав адвокат.

Кримськотатарські лідери Ахтем Чийгоз й Ільмі Умеров 27 жовтня прибули до України після того, як 25 жовтня російська влада передала їх Туреччині.

Кореспондент Радіо Свобода повідомив, що кримськотатарських лідерів помилував президент Росії Володимир Путін, його укази засекречені й не опубліковані. Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз заявили, що не просили Путіна про помилування. Про це також заявив і адвокат Микола Полозов.

Підконтрольні Росії суди в анексованому Криму оголосили вироки Чийгозу й Умерову у вересні 2017 року. Першого засудили до восьми років позбавлення волі за звинуваченням в «організації масових заворушень» під час мітингів, які відбулися біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі 26 лютого 2014 року. Тоді з одного боку виступали прихильники територіальної цілісності України, з іншого – проросійські активісти.

Умерова засудили до двох років колонії-поселення, а також заборонили на два роки займатися публічною діяльністю й виступати в ЗМІ. Його звинувачували в публічних закликах до сепаратизму.

Обидва відкидали звинувачення на свою адресу і називали справи політично мотивованими.