Потрібен цивільний контроль над використанням військової допомоги США – Гаращук

350 мільйонів доларів безпекової допомоги, які США планує надати Україні в 2018 році, треба ще бути готовими прийняти, зауважує директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський. Він звертає увагу на те, що другу половину цієї суми Україна отримає лише після того, як прозвітує про ефективне використання першої. А експерт з безпекових питань Віктор Богдан стверджує, що українська оборонна промисловість вже в цьому році недостатньо завантажена замовленнями.

Експерт з питань безпеки Василь Богдан оцінює надану суму як недостатню для покриття потреб української армії, проте, на його думку, сам факт її надання свідчить про готовність США виконувати свою роль гаранта світової безпеки. Проте в ефірі «Ранкової Свободи» Богдан критично відгукнувся щодо здатності українського військового керівництва ефективно засвоювати фінансування.

Потрібно посилити внутрішній контроль за використанням коштів, на сферу оборони і безпеки

«Як на мене, потрібно посилити внутрішній контроль за використанням коштів, які виділяються на сферу оборони і безпеки, і більш ефективне їх контролювання, тому що і останні повідомлення з НАБУ про те, що є корупційна складова в Міністерстві оборони при різних фінансових операціях із закупівлі відповідного обладнання і продуктів харчування, свідчить про те, що не все гаразд із контролем над використанням цих коштів», – міркує експерт, хоча зауважує: критика не стосується професійного рівня військовослужбовців ЗСУ.

На думку Богдана, український оборонно-промисловий комплекс недостатньо завантажений державними замовленнями.

«В тому ж «Антонові» (державному авіабудівному підприємстві – ред.) до цього часу тільки в проекті залишається виробництво штурмовика українського. А де ті корвети, які планувалися на тих же Миколаївських суднобудівних заводах?» – питає експерт.

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський прогнозує, що частина отриманої суми піде на локаційне обладнання та засоби зв’язку. Втім, він наголошує: Україна має бути готова отримати запропоновану Америкою допомогу.

Половина буде надана одразу, а потім після звіту за результатами реформ і використання такої допомоги

«Говорили про те, що ця допомога буде надаватися так: грубо кажучи, половина буде надана одразу, а потім – після звіту міністра оборони Сполучених Штатів за результатами реформ і використання такої допомоги. Це ще раз підкреслює те, що в таких умовах, які демонструє влада України, їй все менше довіряють», – припускає Сунгуровський.

Військовий дипломат Петро Гаращук прогнозує, що, окрім постачання зброї та проведення спільних навчань зі США, частина фінансової допомоги буде спрямована на забезпечення цивільного контролю над воєнною організацією держави.

Над витратною частиною обов’язково має бути цивільний контроль

«Глибоко переконаний, що наші військовослужбовці зараз знаходяться на досить високому рівні професіоналізму. Але над витратною частиною та використанням грошей – тут обов’язково має бути цивільний контроль», – переконаний він.

Гаращук нагадує про створення комітету реформ ЗСУ, до якого входять представники Міноборони, Генштабу та громадського сектору. Цей орган, на його думку, не дозволить зловживати отриманими коштами.

«Такий потужний контроль, таке зараз керівництво і в оборонному, і у військовому відомстві, яке цього не дозволить. Я просто знаю цих людей і глибоко переконаний, що вони на своєму місці. Те, що наш президент наголошує на тому, що Україна має такі Збройні сили, які займають провідні місця в Європі і світі – це він має на увазі за людським потенціалом перш за все», – стверджує військовий дипломат.

Експерт з міжнародних відносин Олександр Потєхін звертає увагу на те, що Україна – не єдина країна Східної Європи, допомогу якій передбачає бюджет США.

«На 12 мільярдів доларів отримає ЗРК «Петріот» Польща, 3,5 мільярди Румунія – звичайно, це не за рік, за довший період. Але Україні, навіть якщо не бути великим фахівцем із воєнної справи, треба стримувати дві речі. Це – закрити повітря над Україною, сьогодні ми цього точно не можемо зробити національними засобами, щоб втримати Росію від нападу з використанням ракет і літаків. Друге – це наземна війна, це протитанкові засоби», – пояснює він.

НАТО може заявити про те, що в разі запиту українського керівництва – ми гарантуємо вам закрите небо

На думку фахівця, аби закрити рух літаків над територією України, достатньо політичних гарантій.

«(НАТО може – ред.) заявити про те, що в разі запиту українського керівництва на закриття неба для польотів будь-яких літаків, не вказуючи конкретно, але буде такий запит – ми гарантуємо вам закрите небо. Тим паче, досвід того, як закривається небо, дуже й дуже великий, це не якась фантастична операція», – переконаний Потєхін.

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