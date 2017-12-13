Підписану Трампом військову допомогу Україні докладно пояснив сенатор-друг України

Сенатор-республіканець Роб Портман, який є співавтором положення щодо України у підписаному президентом США Дональдом Трампом законі, що передбачає асигнування на суму 700 мільярдів доларів на оборонні потреби США, у спеціальній заяві на своєму сайті навів подробиці щойно схваленого офіційного документу. Портман – співзасновник та співголова групи підтримки України у Сенаті США («Український кокус»).

Заява на сайті сенатора відзначає, що підписаний президентом США військовий бюджет США схвалює виділення 350 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні, «включно з летальним та нелетальним озброєнням, військовою підготовкою та технічною допомогою».

Роб Портман: «Незалежна Україна не лише критично важлива для Східної Європи – вона також впливає на широкі інтереси США в цьому регіоні і поза ним. Акт про надання коштів на національну оборону наголошує на нашій відданості незалежній Україні»

«Вперше поправки авторства Портмана, які нині набули статусу закону, передбачають підтримку, спрямовану на посилення українського флоту, який значно постраждав після захоплення Росією Криму. Поправки також прив’язують надання підтримки з боку США до прогресу за ключовими реформами, включно зі встановленням контролю громадськості за військовими, співпрацею та координацією зусиль українського парламенту щодо нагляду за діяльністю Міністерства оборони України та її Збройних сил, покращення у царині збереження високої боєготовності (sustainment capabilities), обліку майна та гарантування безпеки чутливих закордонних безпекових технологій. Цьогорічний безпековий пакет допомоги Україні відповідає рамкам, встановленим за допомогою попередніх правок Портмана у військових бюджетах США 2016 та 2017 років», – мовиться у заяві на сайті сенатора Портмана.

Заява також звертає увагу на те, що підписаний 12 грудня президентом США закон продовжує попередні зусилля Портмана, спрямовані на забезпечення України «інструментами, необхідними для того, щоб відповісти на агресію Росії», за допомогою таких кроків: