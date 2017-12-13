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13 Грудень 2017, Київ 12:04
Політика

Підписану Трампом військову допомогу Україні докладно пояснив сенатор-друг України

Роб Портман (л) і президент України Петро Порошенко (п), Київ, 9 квітня 2015 року

Сенатор-республіканець Роб Портман, який є співавтором положення щодо України у підписаному президентом США Дональдом Трампом законі, що передбачає асигнування на суму 700 мільярдів доларів на оборонні потреби США, у спеціальній заяві на своєму сайті навів подробиці щойно схваленого офіційного документу. Портман – співзасновник та співголова групи підтримки України у Сенаті США («Український кокус»).

Заява на сайті сенатора відзначає, що підписаний президентом США військовий бюджет США схвалює виділення 350 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні, «включно з летальним та нелетальним озброєнням, військовою підготовкою та технічною допомогою».

Роб Портман: «Незалежна Україна не лише критично важлива для Східної Європи – вона також впливає на широкі інтереси США в цьому регіоні і поза ним. Акт про надання коштів на національну оборону наголошує на нашій відданості незалежній Україні»

«Вперше поправки авторства Портмана, які нині набули статусу закону, передбачають підтримку, спрямовану на посилення українського флоту, який значно постраждав після захоплення Росією Криму. Поправки також прив’язують надання підтримки з боку США до прогресу за ключовими реформами, включно зі встановленням контролю громадськості за військовими, співпрацею та координацією зусиль українського парламенту щодо нагляду за діяльністю Міністерства оборони України та її Збройних сил, покращення у царині збереження високої боєготовності (sustainment capabilities), обліку майна та гарантування безпеки чутливих закордонних безпекових технологій. Цьогорічний безпековий пакет допомоги Україні відповідає рамкам, встановленим за допомогою попередніх правок Портмана у військових бюджетах США 2016 та 2017 років», – мовиться у заяві на сайті сенатора Портмана.

Заява також звертає увагу на те, що підписаний 12 грудня президентом США закон продовжує попередні зусилля Портмана, спрямовані на забезпечення України «інструментами, необхідними для того, щоб відповісти на агресію Росії», за допомогою таких кроків:

  • Дозвіл стає дворічним, що надає Міністерству оборони та Державному департаментові США достатньо часу для того, щоб виділити та витратити кошти, які виділяються для них у рамках закону;
  • Уточнюється той факт, що допомога прив’язана до виконання Україною певних вимог, а також деталізації методології оцінки прогресу України у царині необхідних інституційних реформ в обороні. Ключові вимоги щодо покращення тепер включають підтримку боєготовності, облік майна та прогрес у сфері покращення безпеки чутливих або захищених патентами закордонних оборонних технологій. Міноборони США також має зобов’язатися розробити чітку методологію засвідчення прогресу України;
  • Передбачене долучення радарів ППО та РЛС берегової оборони, технологій морських мін та засобів протидії таким мінам, плавзасобів прибережної та берегової оборони (littoral and coastal defense craft) до переліку схваленої допомоги США. Ці доповнення віддзеркалюють найнагальніші потреби українських військових, які не задовольнили у попередніх бюджетах, як-от протитанкові озброєння, безпечні засоби зв’язку та контрбатарейні радари.
  • Спрощується використання допомоги США на покриття медичних та немедичних витрат, пов’язаних із доглядом за пораненими українськими військовими, а також – полегшення ширшої медичної підготовки та допомоги українцям з боку США.

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